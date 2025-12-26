Obavijesti

News

SVE SLUŽBE BILE NA TERENU

FOTO Sretno okončana potraga za nestalim dječakom (11)! 'Dječaka je tražilo cijelo selo...'

Piše Renato Jukić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Sretno okončana potraga za nestalim dječakom (11)! 'Dječaka je tražilo cijelo selo...'
6
Osijek: Potraga za 11-godišnjakom koji se udaljio od svoje obitelji | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nestali dječak pronađen je nešto poslije 21 sata, živ je i zdrav, nije ozlijeđen...

U Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš, u petak popodne i navačer trajala je velika potraga za 11-godišnjim dječakom koji se udaljio od svoje obitelji, izvijestila je Hrvatska gorska služba spašavanja. Nestali dječak pronađen je nešto poslije 21 sata, živ je i zdrav, nije ozlijeđen...

- Jesam u potrazi sam. Sad smo se svi okupili, razdijelit će nas u grupe i idemo na teren. Srela sam tatu, tata ga zove, traži ga, u roku od tri do pet minuta je nestao iz vidokruga roditeljima, ostale detalje ne znam - kazala je ranije za 24sata načelnica Draža Valentina Avdičević.

Foto: 24sata

- Došla je upravo Civilna zaštita, digli su dronove. Cijelo selo je u potrazi. Rekli su nam da dječak ima psa  - kazao je ranije za 24sata jedan stanovnik Draža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Potraga za nestalim dječakom 00:07
Potraga za nestalim dječakom | Video: 24sata Video

- Članovi našeg DVD-a su u akciji. Dronovi, sva dobrovoljna društva su tamo. Šetali su i on je u jednom trenutku nestao, tu informaciju ja imam. Ovakvo nešto nismo imali, imali smo da je prije jedno dvije godine jedno dijete palo u bunar pa je dijete pas pronašao, ovakvo što nismo imali - rekli su nam ranije iz DVD-a Draž

Foto: 24sata

Za vrijeme potrage je dignuta i HGSS Stanica Požega. Na terenu su bila 2 potražna psa, 2 MUP-ova termovizijska drona, 1  HGSS-ov termovizijski dron. 

Foto: 24sata

- Šaljemo bespilotne dronove, a stigla nam je najava da ujutro šaljemo i ljudstvo. Ova dva drona što šaljemo su jako moćna, imaju termoviziju. Problem je jedno sto je noć i što je hladno, kazali su ranije za 24sata iz HGSS-a Požega...

Dodajmo još jednom kako je potraga sretno okončana...

Ovdje pratite potragu za nestalim dječakom iz minute u minutu
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Pronađen dječak koji je nestao u Baranji: 'Živ je i zdrav!

U večernjim satima petka potraga je sretno okončana, dječak je pronađen, živ je i zdrav, potvrdili su za 24sata iz policije...
Stižu debeli minusi, jedna regija pod narančastim upozorenjem: Udari vjetra idu do 130 km/h!
VREMENSKA PROGNOZA

Stižu debeli minusi, jedna regija pod narančastim upozorenjem: Udari vjetra idu do 130 km/h!

U unutrašnjosti pretežno oblačno, još ujutro uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj može pasti malo snijega, stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 26. prosinca...
Volodimir Zelenski na Božić pričao s Trumpovim ljudima: Imamo neke nove ideje o miru
KRAJ RATA JE BLIZU?

Volodimir Zelenski na Božić pričao s Trumpovim ljudima: Imamo neke nove ideje o miru

ČEKA SE KREMLJ Novi prijedlog nudi potencijalno povlačenje ukrajinskih trupa s istoka zemlje i stvaranje demilitarizirane zone. No i dalje je problem Donbas koji Rusija želi za sebe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025