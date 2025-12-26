FOTO Sretno okončana potraga za nestalim dječakom (11)! 'Dječaka je tražilo cijelo selo...'

U Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš, u petak popodne i navačer trajala je velika potraga za 11-godišnjim dječakom koji se udaljio od svoje obitelji, izvijestila je Hrvatska gorska služba spašavanja. Nestali dječak pronađen je nešto poslije 21 sata, živ je i zdrav, nije ozlijeđen...

- Jesam u potrazi sam. Sad smo se svi okupili, razdijelit će nas u grupe i idemo na teren. Srela sam tatu, tata ga zove, traži ga, u roku od tri do pet minuta je nestao iz vidokruga roditeljima, ostale detalje ne znam - kazala je ranije za 24sata načelnica Draža Valentina Avdičević.

- Došla je upravo Civilna zaštita, digli su dronove. Cijelo selo je u potrazi. Rekli su nam da dječak ima psa - kazao je ranije za 24sata jedan stanovnik Draža.

- Članovi našeg DVD-a su u akciji. Dronovi, sva dobrovoljna društva su tamo. Šetali su i on je u jednom trenutku nestao, tu informaciju ja imam. Ovakvo nešto nismo imali, imali smo da je prije jedno dvije godine jedno dijete palo u bunar pa je dijete pas pronašao, ovakvo što nismo imali - rekli su nam ranije iz DVD-a Draž

Za vrijeme potrage je dignuta i HGSS Stanica Požega. Na terenu su bila 2 potražna psa, 2 MUP-ova termovizijska drona, 1 HGSS-ov termovizijski dron.

- Šaljemo bespilotne dronove, a stigla nam je najava da ujutro šaljemo i ljudstvo. Ova dva drona što šaljemo su jako moćna, imaju termoviziju. Problem je jedno sto je noć i što je hladno, kazali su ranije za 24sata iz HGSS-a Požega...

Dodajmo još jednom kako je potraga sretno okončana...

