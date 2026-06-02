FOTO Velika vojna parada u Rimu: Talijani su obilježili 80. obljetnicu osnutka republike

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Na referendumu održanom 2. lipnja 1946. talijanski narod ukinuo je monarhiju i odlučio se za republiku

Italija je u utorak proslavila 80. obljetnicu osnutka republike vojnom paradom kroz središte glavnog grada Rima. Predsjednik Sergio Mattarella položio je vijenac na Oltaru domovine na rimskom trgu Piazza Venezia, dok su zrakoplovi ostavljali tragove na nebu u zelenoj, bijeloj i crvenoj boji nacionalne zastave.

Na referendumu održanom 2. lipnja 1946. talijanski narod ukinuo je monarhiju i odlučio se za republiku. To su bili prvi slobodni izbori nakon diktature Benita Mussolinija koja je počela 1922., a završila 1945. godine. Tada su Talijanke prvi put imale pravo glasa.

Premijerka Giorgia Meloni i članovi njezine vlade prisustvovali su paradi koja je prolazila avenijom Via dei Fori Imperiali koju je izgradio Mussolini, a koja vodi od Koloseuma do glavnog trga.

Vojne i policijske jedinice te oklopna vozila prošli su u povorci. 

