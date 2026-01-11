HAK IZVJEŠTAVA
FOTO Velike gužve na granici: Na jednom prijelazu čeka se i pet sati na ulazak u Hrvatsku!
Velike gužve nastale su u nedjelju na pojedinim graničnim prijelazima, izvještavaju iz HAK-a. Najgora je situacija na prijelazu Stara Gradiška gdje se na ulaz u Hrvatsku čeka pet sati, dok se na izlaz čeka jedan sat! Po tri sata čeka se na ulaz u Hrvatsku na prijelazima Jasenovac i Bajakovo, dva sata na prijelazu Svilaj. Na Bajakovu se čeka i sat vremena na izlaz iz Hrvatske. Na graničnim prijelazima Županja, Principovac, Principovac II, Slavonski Šamac čeka se po sat vremena na ulaz u Hrvatsku, pišu iz HAK-a u nedjelju popodne.