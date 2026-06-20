FOTO Velike gužve prema moru

Pred nama je produženi vikend, a samim time i velike gužve prema moru. Kamere su snimile velike kolone ispred naplatne postaje Lučko
Zbog povećane gustoće prometa na pojednim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući i u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Zbog povećane gustoće prometa na pojednim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući i u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. |
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Zbog povećane gustoće prometa na pojednim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući i u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Pred naplatom Lučko u oba smjera kolone su oko 1 km, a između Lučkog i čvora Bosiljevo II u smjeru mora se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća je oko 2 km
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL