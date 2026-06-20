Obavijesti

Galerija

Komentari 5
PRODUŽENI VIKEND

FOTO Velike gužve prema moru

Pred nama je produženi vikend, a samim time i velike gužve prema moru. Kamere su snimile velike kolone ispred naplatne postaje Lučko
Zagreb: Gužve prema Jadranu, kolone vozila protežu se kilometrima
Zbog povećane gustoće prometa na pojednim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući i u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/27
Zbog povećane gustoće prometa na pojednim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući i u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, Istarskom ipsilonu, državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026