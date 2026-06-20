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VIDEO Luda potjera u Zagrebu! BMW-om bježao policiji, probio je naplatne pa izletio s ceste

Piše 24sata,
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VIDEO Luda potjera u Zagrebu! BMW-om bježao policiji, probio je naplatne pa izletio s ceste
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Zagreb: Automobil izletio s ceste tijekom policijske potjere | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Vozač BMW-a nije stao policiji na Jadranskom mostu, ignorirao je sirene i rotirke te probio naplatne kućice na Lučkom i Zdenčini. Na kraju je udario u policijski automobil i pokušao pobjeći pješice.

Prava drama odvijala se u subotu rano ujutro na zagrebačkim cestama. Oko 3.35 sati policajci su tijekom nadzora prometa na Jadranskom mostu pokušali zaustaviti vozača BMW-a zagrebačkih registracija, no on je odlučio pobjeći. Policajci su odmah krenuli za njim kako bi ga zaustavili na sigurnom mjestu, pritom vodeći računa o sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Vozač je ignorirao svjetlosne i zvučne signale policije te nastavio vožnju prema autocesti A1. Tijekom bijega bez zaustavljanja je probio rampe na naplatnim postajama Lučko i Zdenčina. Potjera je završila na raskrižju Ventilatorske i Puškarićeve ulice.

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Zagreb: Automobil izletio s ceste tijekom policijske potjere VIDEO
Zagreb: Automobil izletio s ceste tijekom policijske potjere | Video: 24sata Video

Tamo je BMW-om udario u službeno vozilo policije koje se nalazilo ispred njega, nakon čega je izgubio nadzor nad automobilom i sletio s kolnika.

Ni tada nije odustao od bijega. Izašao je iz vozila i pokušao pobjeći pješice, ali su ga policajci ubrzo sustigli i uhitili.

Zagreb: Automobil izletio s ceste tijekom policijske potjere Zagreb: Automobil izletio s ceste tijekom policijske potjere Zagreb: Automobil izletio s ceste tijekom policijske potjere
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je riječ o 20-godišnjaku koji nema vozačku dozvolu, a automobil kojim je upravljao imao je istekla registraciju.

U ovom događaju nitko nije ozlijeđen, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

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