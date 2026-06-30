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FOTO Veliki požar na Čiovu gase i kanaderi, počela padati i kiša. Snimili udar munje prije požara

Dramatična situacija razvija se na Čiovu, gdje je nakon udara munje izbio veliki šumski požar. Zbog snažnih udara bure vatra se u kratkom vremenu brzo proširila. Najteže je na području Žednog i Okruga, gdje su na terenu vatrogasne snage koje pokušavaju staviti požar pod kontrolu.
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FOTO Veliki požar na Čiovu gase i kanaderi, počela padati i kiša. Snimili udar munje prije požara
Veliki požar izbio je u utorak poslijepodne, nakon snažnog grmljavinskog nevremena. | Foto: Čitatelj 24sata
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Veliki požar izbio je u utorak poslijepodne, nakon snažnog grmljavinskog nevremena. | Foto: Čitatelj 24sata
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