FOTO Veliki požar na Čiovu gase i kanaderi, počela padati i kiša. Snimili udar munje prije požara

Dramatična situacija razvija se na Čiovu, gdje je nakon udara munje izbio veliki šumski požar. Zbog snažnih udara bure vatra se u kratkom vremenu brzo proširila. Najteže je na području Žednog i Okruga, gdje su na terenu vatrogasne snage koje pokušavaju staviti požar pod kontrolu.
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Veliki požar izbio je u utorak poslijepodne, nakon snažnog grmljavinskog nevremena.
| Foto: Čitatelj 24sata
Veliki požar izbio je u utorak poslijepodne, nakon snažnog grmljavinskog nevremena. |
Foto: Čitatelj 24sata
Veliki požar izbio je u utorak poslijepodne, nakon snažnog grmljavinskog nevremena.
| Foto: Čitatelj 24sata
Za sada nisu poznate okolnosti izbijanja požara, niti kolika je površina zahvaćena. Na terenu su vatrogasne službe.
| Foto: Čitatelj 24sata
Kako doznaje Slobodna Dalmacija od vatrogasaca, riječ je o požaru otvorenog prostora na području Žednoga. Uputili su zahtjev za angažman čak četiri kanadera, a na terenu su vatrogasci s područja Trogira, Kaštela, Solina i Splita.
| Foto: Čitatelj 24sata
MORH je objavio da su angažirana četiri kanadera za požar na Čiovu, ali su dva preusmjerena na Orebić.
| Foto: Čitatelj 24sata
- Požar izgleda strašno, sve je puno dima i pepela. Vani se ne može disati od smrada. Odzvanjaju sirene - kaže nam jedna čitateljica, dok drugi čitatelj dodaje da je požar ide prema kućama.
| Foto: Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL