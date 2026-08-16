FOTO Veliki prosvjed u Gospiću: 'Otrovali su vodu, tlo i zrak!'

Stotine građana okupile su se u Gospiću u nedjelju na prosvjedu zbog opasnog otpada u Lici. Prosvjed je počeo na Trgu Stjepana Radića u 9.30 sati. Među okupljenima su bili i neki političari, saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić i Karolina Vidović Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.

Organizator prosvjeda Mile Ilić ranije je u pozivu građanima na prosvjed rekao kako je sve zatrovano.

- Gospić, Otočac, Udbina, Perušić, Gračac, sve je zatrovano. To je jedan prsten zla koji je nas Ličane okružio i iz kojega zrače pošasti. Sve će nestati, postat ćemo spaljena zemlja ili, ako vam je draže, postat ćemo mrtva priroda, ali ne ona iz umjetničkih djela, Van Gogha ili ne znam čija. Bit će to mrtva priroda Like, mrtva, neupotrebljiva priroda. Nećete smjeti doći ni obići grobove svojih pokojnika - rekao je.

24sata otkrila priču

Podsjećamo, aferu s 37 tisuća tona otpada otkrila su 24sata serijom tekstova. Optužen je bračni par Šincek, a nalaz koji je izrađen na zahtjev USKOK-a 2024. godine potvrdio je prisutnost opasnih PFAS spojeva, poznatijih i kao 'vječne kemikalije', u podzemnim vodama nizvodno od lokacije na kojoj su godinama odlagali otpad iz Hrvatske i inozemstva.

