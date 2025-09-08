KAOS U NEPALU
FOTO Najmanje 13 mrtvih u velikim prosvjedima u Nepalu!
Najmanje 13 ljudi je smrtno stradalo, a deseci su ozlijeđeni u velikim protestima u Nepalu, javlja BBC. "Policija je morala koristiti silu: vodene topove, gumene metke, palice...", potvrdile su nepalske vlasti za britanski medij. Nepalska policija ispalila je suzavce i gumene metke kako bi rastjerala skupinu mladih prosvjednika koji su u ponedjeljak pokušali ući u zgradu parlamenta negodujući zbog korupcije u redovima vlade i blokade društvenih mreža.