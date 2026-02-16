FOTO Veliki zahvat u Varaždinu: Dravska park šuma ide u obnovu vrijednu 5,1 milijun eura

Radovi obuhvaćaju uklanjanje starih, suhih i oštećenih stabala koja predstavljaju sigurnosni rizik i sprječavaju prirodnu obnovu šume, a sječa čini tek 0,04 posto ukupne drvne zalihe Dravske park šume. Svi zahvati usklađeni su s propisima i prihvatljivi za ekološku mrežu Natura 2000.

Zamjenik varaždinskog gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković naglasio je važnost početka radova na terenu.

Foto: Grad Varaždin

„Dravska park šuma naše je blago i cilj nam je ne samo njezina revitalizacija, već i da ponovno potaknemo građane, ali i posjetitelje i turiste, da dođu u ovaj dio grada, prošeću, provedu vrijeme i uživaju u prirodi”, poručio je Marković.

Radove izvode djelatnici Hrvatskih šuma, uz stalni nadzor Javne ustanove Priroda Varaždinske županije čija je ravnateljica Sanja Kopjar istaknula kako su zahvati stručno utemeljeni.

Foto: Grad Varaždin

„Cilj nam je da u Dravskoj park šumi imamo što više starih i vrijednih stabala, ali da istodobno osiguramo obnovu šumskog ekosustava. Aktivnosti koje počinju najvažniji su dio ovog projekta, a struka je u njihovu pripremu bila uključena od samog početka”, istaknula je Kopjar.

Program regeneracije izradio je Hrvatski šumarski institut, a viši znanstveni suradnik Krunoslav Indir pojasnio je da se u ovoj fazi planira regeneracija oko sedam posto ukupne površine šume, dok je predstavnik Hrvatskih šuma Damir Felak istaknuo da je planirana sječa 588 stabala ukupne bruto drvne mase od 723 kubika.

Foto: Grad Varaždin

Tijekom sječe, koja traje do 15. ožujka, moguća su kratkotrajna ograničenja kretanja na pojedinim dijelovima šume, a na jesen je planirana sadnja oko 20.000 sadnica autohtonih vrsta.

Projektom InterACT Green Gradu Varaždinu odobreno je 80 posto bespovratnih sredstava iz Europske komisije kroz Europsku urbanu inicijativu.