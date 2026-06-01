SESTRE SU JOJ KAO KĆERI PLUS+
FOTO Veliko srce Savudrije: 'Šefica Anka sagradila nam je novu kuću na Filipinima'
Anka je u svojem restoranu zaposlila tri sestre - Iris, Jassmin i Ivy. Kad je čula u kakvim uvjetima živi njihova obitelj, pomogla im je sagraditi novi dom
Anka Janko (59) iz Savudrije nije tek poduzetnica koja, kako se kolokvijalno kaže u Istri, drži "tri kantuna kuće". Osim što cijela obitelj radi u obiteljskom restoranu "Porto", Anka je zaposlila tri sestre s Filipina koje su došle u Hrvatsku "trbuhom za kruhom", kasnije i njihove dvije prijateljice te jednu djelatnicu iz Nepala.