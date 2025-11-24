Velika buktinja dala se primijetiti s velike udaljenosti na Ksaverskoj cesti. Kako doznajemo, gore dva drvena objekta u Ulici Okrugljak, površine 100 četvornih metara. Vatrogasci su na terenu
FOTO/VIDEO Izbio je požar na kući u Zagrebu. Čitatelji: 'Čuli smo eksplozije. Širi se smrad...'
Buknuo je požar na kući blizu zagrebačkog Mihaljevca, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Dojava im je stigla u ponedjeljak nešto prije 22 sata iz Ulice Okrugljak.
- Čule su se jake eksplozije. Širi se smrad paljevine - ispričao nam je jedan od čitatelja.
Vatrogasci su nam kazali kako je pozvana i policija, a pri samom dolasku na intervenciju su iz daljine vidjeli kako je kuća u razbuktaloj fazi. Riječ je o dva drvena objekta s nadstrešnicom, površine 100 metara kvadratnih. Kako doznajemo, u kući nije bilo nikoga.
Naime, velika buktinja dala se primijetiti s velike udaljenosti na Ksaverskoj cesti. Zbog mračne noći plamen je bio vidljiv i iz drugih dijelova grada pa su građani zasuli pozivima hitne službe.
