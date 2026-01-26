FOTO/VIDEO Kruzer izgrađen u Hrvatskoj zapeo na Antarktici: Ledolomac mu oslobodio put...

Ledolomac "Polar Star" američke Obalne straže pomogao je kruzeru Scenic Eclipse II, inače izgrađenom u riječkom brodogradilištu, osloboditi se ledenjaka kojima je bio okovan na putovanju Antarktikom.

Foto: Petty Officer 2nd Class Christopher Bokum

- Posada Polar Stara razbila je led oko broda, a onda ga je četiri nautičke milje ispratila do otvorenog mora - poručuju iz američke Obalne straže.

- S 50 godina starosti, Polar star je i dalje najsposobniji nenuklearni ledolomac na svijetu - kaže Samuel Blase, izvršni časnik na brodu.

Objavili su i snimke, pogledajte kako je to izgledalo.