FOTO/VIDEO Laboratorij 'trave' u Sesvetama. Mladić iznajmio kuću, pogledajte što je posadio

FOTO/VIDEO Laboratorij 'trave' u Sesvetama. Mladić iznajmio kuću, pogledajte što je posadio
Foto: PU Zagrebačka/Canva

U prostorijama je postavio tridesetak lampi za emitiranje svjetlosti, 15 uređaja za ventilaciju i filtriranje zraka te ih učestalim dolaskom na adresu prihranjivao sredstvima za bolji rast i zalijevao...

Policija je u kući na području Sesveta otkrila pravu farmu marihuane! U nevolji zbog ovog laboratorija je 24-godišnjak...

Upravo u svrhu uzgoja marihuane na području Sesveta iznajmio kuću 00:28
Upravo u svrhu uzgoja marihuane na području Sesveta iznajmio kuću | Video: PU zagrebačka

- Zagrebačka policija razotkrila je improvizirani laboratorij s 200 zasađenih stabljika u tri prostorije. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama - stoji na stranicama zagrebačke policije.

Foto: PU Zagrebačka

Dalje navode:

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni, protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, s ciljem proizvodnje i preprodaje konoplje tipa droga, od svibnja do prosinca 2025. godine u tri zasebne prostorije na katu kuće ukupnog prostora oko 50 kvadrata na području Sesveta, uporabom uređaja za emitiranje svjetlosti, ventilaciju i filtriranje zraka stvorio uvjete potrebne za umjetni uzgoj bilja u kojima je sadio konoplju tipa droga.

Foto: PU Zagrebačka
Foto: PU Zagrebačka

Na svoje biljke je 24-godišnjak pazio, planirao je zaradu...

- U prostorijama je postavio tridesetak lampi za emitiranje svjetlosti, 15 uređaja za ventilaciju i filtriranje zraka te ih učestalim dolaskom na adresu prihranjivao sredstvima za bolji rast i zalijevao - pišu iz policije i dodaju:

Foto: PU Zagrebačka

- Sumnja policijskih službenika proizašla tijekom operativnog postupanja potvrđena je u srijedu 17. prosinca pretragom kuće i drugih prostorija na području Sesveta koje koristi osumnjičeni. U obavljenoj pretrazi kuće kojeg koristi osumnjičeni, a koju je upravo u tu namjenu iznajmio, pronađen je improvizirani laboratorij za uzgoj konoplje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 24-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

