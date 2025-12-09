Evo kako je pala banda s tonom 'trave': Skoro dva milijuna eura od droge 'prali' su u kladionici

Dvoje od troje osumnjičenih članova zločinačke organizacije za koju Uskok smatra da je iz Albanije i Kosova preko Srbije u Hrvatsku švercala velike količine marihuane, 41-godišnjaka i 41-godišnjakinju, sudac istrage Županijskog suda u Osijeku odredio je jednomjesečni istražni zatvor. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o supružnicima. Za 49-godišnjaka koji je, doznali smo, od ranije poznat policiji zbog krijumčarenja duhana Uskok nije tražio istražni zatvor.

Zločinačko udruženje, sumnjaju, organizirao je 41-godišnjak, inače sin lokalnog kamionskog prijevoznika. Upravo je on od početka kolovoza 2019. do 5. studenoga 2023. na području Hrvatske, Srbije, Kosova i Albanije okupio i povezao 49-godišnjaka i više drugih s ciljem kako bi dobro zaradili nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom velikih količina marihuane. Drogu je nabavljao na veliko te organizirao njezino krijumčarenje iz Albanije i Kosova u Srbiju, kao i njezinu isporuku u Srbiji.

Svaki član organizacije imao je svoja zaduženja pa su tako neki služili kao “prethodnica” koja je dojavljivala gdje su policijske kontrole prilikom transporta droge iz Srbije. Druga osoba brinula se za skrivanje droge nakon njezina preuzimanja, dok su još nepoznati članovi bili zaduženi za njezino prebacivanje preko Dunava do Hrvatske. Drogu su preuzimali na obali Dunava i skladištili u Osijeku. Dobavljačima droge najčešće je plaćao osobno 41-godišnjak, dok su 49-godišnjak i jedna osoba, prema uputama organizatora, plaćali svim ostalim sudionicima u lancu.

Tako je, navodi Uskok, 41-godišnjak nabavio najmanje 980 kilograma marihuane, od čega je najmanje 926,50 kilograma prokrijumčario u Hrvatsku, a najmanje 886,50 kilograma preprodao. Time je od početka kolovoza 2019. do 4. prosinca 2025. zaradio najmanje 1,842.200 eura.

Znajući za podrijetlo tog novca, supružnici su pokušali “oprati” najmanje 831.886 eura prikazujući da dolaze iz zakonitog izvora. Tako je 41-godišnjak više puta na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271 euro. Također je više puta, navodi Uskok, 41-godišnjakinji u gotovini predao najmanje 86.141 euro. Ona je potom taj iznos na bankomatu uplaćivala na svoj račun, a zatim 34.512 eura u više bankovnih transakcija sa svojega računa prebacila na njegov račun, dok je iznos od 51.629 eura zadržala.

Tako uplaćeni novac 41-godišnjak je koristio za klađenje. Novac od dobitaka, ukupno 431.991 euro, odmah je podizao u gotovini ili ga prenosio na svoj i bankovni račun 41-godišnjakinje. Potom su njih dvoje dio navedenog novca ponovno uplaćivali na račun kladionice, a dio su potrošili. Osim toga, 41-godišnjak je za 30.083 eura kupio građevinsko zemljište te je na očev bankovni račun uplatio ukupno 147.390 eura.

- Riječ je o još jednom zločinačkom udruženju, a riječ je i o kaznenom djelu pranja novca. Svake godine imamo u prosjeku 27 zločinačkih udruženja za raznorazni organizirani kriminalitet, a u puno slučajeva je to i kriminalitet droga - rekao je za RTL ravnatelj policije Nikola Milina.