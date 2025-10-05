FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Nevjerojatna scena zatekla je vozače, ali i policijske službenike na cesti između Šibenika i Lozovca. Promet se odvijao uobičajeno, dok se iznenada nije pojavilo vozilo koje je doslovno izazvalo nevjericu. Renault Clio, bez guma na desnoj strani, ali i otvorenim prtljažnikom. Vozačica je vozila kao da se ništa ne događa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:16 Žena kod Šibenika kilometrima vozila bez guma | Video: čitatelj/24sata

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog.

Policija privela vozačicu

Policija je ubrzo reagirala i zaustavila vozilo, a vozačica je odmah privedena. Iz šibenske policije potvrđeno je da je žena uhićena zbog ozbiljnog ugrožavanja sigurnosti u prometu.

Foto: 24sata

- Osoba je privedena u policijsku postaju, zbog ugrožavanja sigurnosti u prometu- izjavila je Sanja Baljkas iz Policijske uprave šibensko-kninske za portal Morski HR.