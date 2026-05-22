FOTO/VIDEO Pentagon objavio nove fotografije i snimke NLO-a! 'Vatrene kugle su nas pratile...'

Pentagon je opet objavio veću količinu dokumenata o 'neidentificiranim pojavama na nebu' (UAP) koje su dosad skrivali od javnosti. UAP je novi, službeni naziv za ono što smo prije zvali NLO (UFO). Većina pojava koje su se prije zvale NLO sada se službeno nazivaju UAP. U novom paketu su deseci fotki, snimki i izvještaja koji su, naravno, odmah izazvali veliki interes korisnika interneta. Ljudi su toliko zainteresirani da je nova Pentagonova stranica, otvorena prije samo dva tjedna, već skupila više od milijardu posjeta, objavio je Independent.

Najvažniji dio novih spisa je jeziva priča jednog visokog američkog obavještajca o bliskom susretu krajem 2025. godine. U izvještaju FBI-a stoji kako su on i posada helikoptera odjednom ugledali "dvije velike kugle koje su se rasplamsale". Opisao ih je kao "ovalne, narančaste, s bijelim ili žutim središtem", a infracrvene kamere zabilježile su da su bile "pakleno vruće". Jedna od tih kugli doletjela im je na samo tri metra od helikoptera, a onda je u trenu promijenila smjer i ubrzala do, kako stoji - nevjerojatne brzine. Ekipa iz helikoptera kaže da su se objekti kretali tako brzo da ih nisu mogli ni pratiti, a onda su se samo stvorili iznad borbenih aviona u blizini.

​- Izgledalo je kao da iste kugle koje su pratile nas sada 'love' borbene avione - zapisao je časnik, dodajući kako su on i cijela posada ostali "gotovo bez teksta" nakon svega što su vidjeli.

Cijela stvar trajala je nekoliko minuta. Gledali su kako se te narančaste kugle pojavljuju i nestaju, a u jednom trenutku su se čak posložile u savršeni trokut prije nego što su konačno iščeznule.

Trumpova naredba: Pokažite narodu sve!

A zašto odjednom sve ovo izlazi van? Sve je to posljedica naredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je još u veljači 2026. rekao agencijama da konačno objave sve što imaju o NLO-ima. Trump je, u svom stilu, na društvenim mrežama poručio ljudima da sami zaključe o čemu se radi: "S ovim novim dokumentima i videima, ljudi mogu sami odlučiti, 'ŠTO SE, DOVRAGA, DOGAĐA?' Zabavite se!".

Američki ministar obrane Pete Hegseth kaže da je cilj inicijative, nazvane PURSUE, "potpuna transparentnost" i da su ti spisi "dugo poticali opravdane spekulacije".

I pripremite se, jer ovo nije kraj.

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell već je potvrdio da se sprema i treći paket dokumenata koji će objaviti "u bliskoj budućnosti".

Stari spisi i misteriji koji nemaju odgovor

Osim ovih svježih priča, Pentagon je 'iskopao' i neke stare spise. Među njima je i dokument koji opisuje čak 209 viđenja "zelenih kugli", "diskova" i "vatrenih kugli" kod vojne baze u Novom Meksiku, i to još tamo između 1948. i 1950. Svjedoci su tada pričali o čudnim letjelicama koje su izvodile nemoguće manevre prije nego što bi nestale. Ta su rana istraživanja zapravo i dovela do pokretanja slavnog "Project Grudge" 1949. godine. U najnovijem paketu su i deseci novih videa, poput snimke Obalne straže iz 2024. na kojoj se vidi objekt blizu aviona...

Službeni stav Pentagona? Njihov Ured za rješavanje anomalija (AARO) kaže da nema dokaza da su to svemirski brodovi, ali priznaju da hrpa tih slučajeva i dalje ostaje totalni misterij.

Mnogi znanstvenici upozoravaju da se većina ovih čudnih pojava može objasniti – da se radi o krivo prepoznatim avionima, dronovima ili običnim atmosferskim fenomenima.

U samom Pentagonu, pak, raste drugačija briga: što ako iza svega ne stoje mali zeleni, već sofisticirani špijunski dronovi iz Kine ili Rusije? Vojni dužnosnici strahuju da bi se mnogi od tih "NLO-a" mogli ispostaviti kao napredne bespilotne letjelice. Taj je strah postao puno veći nakon incidenta s kineskim špijunskim balonom 2023., koji je pokazao koliko je američki zračni prostor zapravo ranjiv.

*uz korištenje AI-ja