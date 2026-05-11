Evo što nam zapravo otkrivaju Trumpovi dokumenti o NLO-ima

Pentagon je objavio golemu arhivu prethodno povjerljivih dokumenata o neidentificiranim letećim objektima (NLO), uključujući desetljeća opisa viđenja koja su prijavljivali civili na Zemlji i astronauti na Mjesecu. Ovi dokumenti, koji obuhvaćaju više desetljeća, deklasificirani su i objavljeni na internetu po nalogu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ranije ove godine najavio njihovu objavu "s obzirom na ogroman interes".

Sjedinjene Države posljednjih godina doživljavaju ponovni porast javnog interesa za izvanzemaljski život. Kongres je 2022. održao prva saslušanja o NLO-ima u 50 godina, a vojska je obećala veću transparentnost o toj temi. Ukupno 162 spisa dostupna su na novoj internetskoj stranici Ministarstva obrane, a najavljeno je da će uskoro biti objavljeno još materijala. Objava dolazi nakon što je i bivši predsjednik Barack Obama potaknuo interes izjavom da su izvanzemaljci "stvarni, ali ih nisam vidio", iako je kasnije pojasnio da statistički postoji velika vjerojatnost života negdje drugdje, ali da on nije vidio dokaze za to tijekom svog mandata.

Astronauti Apolla opisivali su bljeskove svjetla

Arhiva sadrži dosad povjerljive transkripte razgovora astronauta s misija Apollo 11, Apollo 12 i Apollo 17, koje su sletjele na Mjesec šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Buzz Aldrin, slavni astronaut misije Apollo 11, u intervjuu iz 1969. godine, koji je sada objavljen, izjavio je da je tijekom putovanja na Mjesec primijetio nekoliko neobjašnjivih pojava.

​- Promatrao sam nešto što je izgledalo kao vrlo svijetao izvor svjetlosti, što smo privremeno pripisali mogućem laseru - rekao je.

Transkripti pokazuju da je astronaut misije Apollo 12, Alan Bean, koji je hodao po Mjesecu 1969., izjavio da je vidio čestice i bljeskove svjetla kako "plove svemirom". Činilo se, prema njemu, kao da "izlaze s Mjeseca". Dvojica astronauta na misiji Apollo 17 1972. godine također su izvijestila o treperavim svjetlima.

​- Izgleda kao Četvrti srpnja! - rekao je astronaut Jack Schmitt, dodavši ipak da bi svjetlost mogla biti odraz komadića leda.

U drugom objavljenom dokumentu, audio snimka svemirskog leta Gemini 7 iz 1965. godine, bilježi razgovor astronauta Franka Bomana s kontrolom na Zemlji. On izvještava NASA-inu kontrolnu sobu o viđenju neidentificiranog objekta, opisujući "čudovište" i "milijarde sitnih čestica" lijevo od svemirske letjelice.

Vojna viđenja i neriješeni slučajevi

Među objavljenim izvješćima nalaze se deseci pojedinačnih svjedočanstava o viđenjima neidentificiranih anomalnih pojava (UAP). U jednom spisu stoji da je muškarac 1957. godine rekao FBI-u kako je svjedočio izlasku velikog kružnog vozila iz zemlje. Tu su i noviji intervjui iz 2023. u kojima američki građani govore o metalnim objektima koji lebde u zraku i materijaliziraju se usred jake svjetlosti.

Arhiva također uključuje videozapise koje su snimile američke oružane snage na Bliskom istoku 2022. godine. Snimke iz Iraka, Sirije i Ujedinjenih Arapskih Emirata prikazuju ono što Pentagonova stranica opisuje kao "neidentificiranu i nerazjašnjenu anomalnu pojavu". Na jednoj snimci iz 2022. s neotkrivene lokacije na Bliskom istoku vidi se ovalni objekt kako prelazi preko zaslona, što je u popratnom izvješću označeno kao "potencijalni projektil".

Novi materijali sadrže i izvješća pilota o trokutastom i metalnom UAP-u iznad Sredozemlja, kao i o svjetlećem objektu "u obliku nogometne lopte" koji se nečujno kretao zabranjenim zračnim prostorom u blizini Japana. Pentagon je priznao da se mnogi objavljeni dosjei odnose na "neriješene slučajeve" u kojima vlada nije mogla definitivno utvrditi prirodu promatranih pojava, o čemu je izvijestio i BBC.

Podijeljene reakcije: "Dobar početak" ili odvraćanje pažnje?

Republikanski zastupnik iz Tennesseeja, Tim Burchett, koji se i ranije zalagao za veću transparentnost vlade o NLO-ima, pozdravio je objavu dosjea, nazvavši je "jako dobrim početkom" u objavi na X-u. Republikanka Anna Paulina Luna, zastupnica s Floride, također se zalaže za transparentnost po ovom pitanju i nazvala je objavu "ogromnim prvim korakom u pravom smjeru".

Međutim, bivša zastupnica Marjorie Taylor Greene, nekadašnja Trumpova saveznica, izjavila je da objava odvraća pozornost od hitnijih problema s kojima se Amerikanci suočavaju, poput rasta cijena i rata u Iranu.

"Dosta mi je propagande 'pogledajte sjajni predmet'", napisala je Greene na X-u.

Što objava znači za ufologe?

Objavu dokumenata s nestrpljenjem je iščekivala zajednica ufologa. Istraživači i entuzijasti vjeruju da je objava korak prema većoj transparentnosti i odgovorima o tome što se događa "tamo gore".

"Dok prethodne administracije nisu uspjele biti transparentne po ovom pitanju, zahvaljujući ovim novim dokumentima i videozapisima, javnost može stvoriti vlastito mišljenje: 'ALI ŠTO SE DOGAĐA?'", napisao je Donald Trump na Truth Socialu nakon objave dokumenata. "Zabavite se i uživajte!"

John Erik Ege, regionalni direktor MUFON-a za Teksas (Mutual UFO Network), rekao je da je "zaintrigiran".

​- Mislim da je to korak u pravom smjeru. Ne mislim da pokušavaju nešto sakriti, ali informacije koje objavljuju su stvari koje znamo već dugo vremena. Nema novih detalja. Nema čvrstih dokaza da imaju tijela ili da su uspostavili kontakt, ali nadam se da idemo u pravom smjeru - rekao je Ege.

Unatoč otkrivanju povjerljivih vojnih informacija i svjedočanstava, objavljena arhiva ne sadrži nikakva revolucionarna otkrića niti potvrdu postojanja izvanzemaljskog života. Ipak, predstavlja najnovije i najjasnije priznanje američke vlade da je istraživala viđenja neidentificiranih objekata.

*uz korištenje AI-ja