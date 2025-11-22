Obavijesti

BAJKA ILI?

FOTO/VIDEO Snijeg zabijelio Hrvatsku, pogledajte prizore

Hrvatsku je danas prekrio prvi ozbiljniji ovogodišnji snijeg, donoseći naglu promjenu u vrijeme i prizore prave zime. Bijeli pokrivač spustio se na veći dio unutrašnjosti, a najizraženiji je u gorju, gdje je snijeg tijekom jutra stvarao gust sloj i otežavao promet. U nizinskim područjima zabijelio je krovove, ceste i parkove, dok su temperature istovremeno značajno pale...
Platak: Zbog lošeg vremena malobrojnii izletnici uživaju u snijegu.
Platak | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Platak | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
