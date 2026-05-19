FOTO/VIDEO Srušio se dio mosta u BiH, Gradiška u kolapsu: 'Sreća da nitko nije prolazio...'

Gradiška u BiH je u kolapsu nakon što se urušio dio betonske konstrukcije ograde mosta na graničnom prijelazu s Republikom Hrvatskom preko rijeke Save. "Sve zavisi o jednom čovjeku, koji sprječava da se otvori novi granični prijelaz i novi moste preko Save. Toga nema nigdje na svijetu" rekao je u utorak Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Dio betonske konstrukcije i ograde na mostu u Gradišci se urušio u utorak poslije ponoći

Prekogranični promet potpuno je obustavljen za vozila i pješake, za sad je više od 200 kamiona preusmjereno. Iz tog grada, koji je ionako do sada bio opterećen prometom 'teških' vozila u samom središtu, uputili su apel za hitno otvaranje novog mosta i graničnog prijelaza.

- Oko jedan sat poslije ponoći došlo je do nezgode i havarije na mostu. Pješačka traka s ogradom je pala i sreća da nitko nije bio na tom mjestu – rekao je Adžić. Gradonačelnik je pohvalio policiju koja je odmah nakon nesreće zatvorila kafiće u blizini mosta, što nije bilo nimalo jednosravno jer u tijeku su maturalne proslave. Apel je upućen i međunarodnoj zajednici da utječe da se otvori novi granični prijelaz koji je izgrađen i čeka na otvaranje duže vrijeme.

- Novi most ima sve dozvole. I sad svi mi, građani i gospodarstvenici ovisimo od jednog čovjeka. To nema nigdje u svijetu – ponovio je Zoran Adžić i dodao da su Gradiška i cijeli taj kraj blokirani da su postali slijepo crijevo.

U prekidu je međunarodni granični promet preko mosta za sve kategorije vozila kao i za pješake. S Hrvatske strane od autoceste sve do graničnog prijelaza nema niti jednog vozila, sve podsjeća na ratne dane s početka devedesetih godina.

- Noćas oko 1 sat, na graničnom prijelazu Stara Gradiška – Gradiška, do daljnjega je obustavljen promet u oba smjera za sva vozila i pješake zbog oštećenja mosta na susjednoj strani (Bosna i Hercegovina). Promet se preusmjerava na čvoru Okučani. Policija preusmjerava vozače na druge granične prijelaze, za sada nema prometa prema Graničnom prijelazu Stara Gradiška – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU Brodsko posavske.

Urušio se most na graničnom prijelazu Gradiška

Most koji spaja dva grada i na kojem se nalazi granični prijelaz ima dugu i burnu povijest rušenja i obnavljanja. Nakon niza privremenih pontonskih mostova, prvi pravi, moderni čelično-betonski most na toj lokaciji završen je 1940. godine. Međutim, u prometu je bio svega 132 dana, u travnju 1941. godine srušila ga je vojska Kraljevine Jugoslavije kako bi usporila prodiranje njemačke vojske.

Na sačuvanim temeljima starog mosta krenulo se u novu izgradnju. Most je građen od 1957. do 1961. godine, kada je i pušten u promet. Čeličnu konstrukciju za njega izradila je tvornica „Đuro Đaković“ iz Slavonskog Broda, dok je armiranobetonske dijelove izvela beogradska „Mostogradnja“.

Zbog velikih prometnih gužvi u samom centru grada, izgrađen je potpuno novi, četvero kolni međudržavni most lociran kod Gornjeg Varoša, koji spaja autocestu u BiH s brzom cestom prema Okučanima u Hrvatskoj i dalje na autocesti A3. Radovi su službeno započeli u jesen 2019. godine, a most je u potpunosti završen u proljeće 2022. godine, izvođači su bili Integral inženjering, Đuro Đaković Montaža i Zagreb-Montaža.

Most još uvijek nije pušten u promet. Iako je s hrvatske strane izgrađen novi granični prijelaz i brza cesta prema Okučanima, otvaranje mosta koče administrativne i političke prepreke unutar Bosne i Hercegovine, točnije, usvajanje pravilnika za rad i opremanje njihove carinske službe na novoj lokaciji.

Zbog iznenadnog i potpunog zatvaranja graničnog prijelaza Gradiška, uslijed popuštanja konstrukcije ograde i urušavanja dijela starog mosta na BiH strani, promet se na čvoru Okučani i duž cijelog pravca preusmjerava na druge alternativne pravce.

Ovisno o kategoriji vozila i krajnjoj destinaciji, službe HAK, policija i auto-moto klubovi preusmjeravaju promet na sljedeće najbliže granične prijelaze:

1. Za putnički promet, osobna vozila, i lakši teret:

GP Jasenovac – Gradina: Ovo je teritorijalno najbliži alternativni pravac za vozače koji su planirali prijeći granicu kod Gradiške. S obzirom na blizinu, ovdje se već bilježe znatno veće gužve i pojačan pritisak putničkih vozila na izlazu iz BiH.

GP Hrvatska Kostajnica – Kostajnica: Prijelaz lociran zapadnije, pogodan za vozače koji se kreću prema zapadnom dijelu unutrašnjosti BiH ili obrnuto.

GP Hrvatska Dubica – Kozarska Dubica: Također jedan od zapadnijih alternativnih prijelaza na rijeci Uni koji bilježi pojačan intenzitet prometa.

2. Za teretni promet, kamione, i tranzit:

Budući da je Gradiška bila jedan od najfrekventnijih prijelaza za teretna vozila i međunarodne prijevoznike, kamionski promet i tranzit primarno se preusmjeravaju istočnije niz rijeku Savu, na prijelaze s punom carinskom i inspekcijskom infrastrukturom:

GP Slavonski Brod – Bosanski Brod: Glavni i najfrekventniji zamjenski pravac prema kojem se preusmjerava najveći dio prometa, posebno onaj koji se spušta s autoceste A3.

GP Svilaj: Moderni prijelaz na autocesti A5, koridor Vc, izuzetno pogodan za teška teretna vozila i tranzit.

GP Slavonski Šamac – Šamac: Još jedna važna točka za teretni i međunarodni prijevoz nizvodno na Savi.

Tu je i savjet za vozače. Budući da je zatvaranje prijelaza u Gradiški izazvalo lančanu reakciju i preopterećenje okolne prometne mreže, na svim navedenim alternativnim pravcima, posebno u Slavonskom Brodu i Jasenovac/Gradini, očekuju se višesatna čekanja i formiranje dugih kolona tijekom cijelog dana. Preporučuje se detaljno praćenje HAK-ovog izvješća o stanju na cestama i kamera s graničnih prijelaza prije polaska na put...