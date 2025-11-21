FOTO Više od 50 vatrogasaca se bori s požarom hotela u Istri

Policija je jutros oko 8,55 sati zaprimila dojavu o požaru vozila koji se proširio na objekt u Bujama. U događaju nitko nije ozlijeđen. Nakon što vatrogasci ugase požar, policijski službenici će u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid, navode iz PU istarske. | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL