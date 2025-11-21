FOTO Više od 50 vatrogasaca se bori s požarom hotela u Istri

Veliki požar zahvatio je jutros hotel i casino Mulino uz granicu sa Slovenijom. Čak 55 vatrogasaca s 19 vozila pokušava staviti buktinju pod kontrolu vatru. Požar je izbio u krovištu hotela
Na teren su stigle javne vatrogasne postrojbe iz Umaga, Poreča, Buzeta, Rovinja i Pule te DVD-ovi s područja Buja, Umaga i Novigrada, ali i dvije vatrogasne postrojbe iz Slovenije, rekao je za Media servis istarski županijski vatrogasni zapobjednik Dino Kozlevac
"55 vatrogasaca i 19 vozila trenutno. To je jedan kompleks hotela i casinoa, na samoj granici Plovanija. Gori trenutno u krovištu, tavanu. Vatrogasci su okružili požar. Požar je pod kontrolom, ali nije lokaliziran."
Policija je jutros oko 8,55 sati zaprimila dojavu o požaru vozila koji se proširio na objekt u Bujama. U događaju nitko nije ozlijeđen. Nakon što vatrogasci ugase požar, policijski službenici će u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid, navode iz PU istarske.
