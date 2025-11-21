Obavijesti

BUKTINJA UZ GRANICU

FOTO Više od 50 vatrogasaca se bori s požarom hotela u Istri

Veliki požar zahvatio je jutros hotel i casino Mulino uz granicu sa Slovenijom. Čak 55 vatrogasaca s 19 vozila pokušava staviti buktinju pod kontrolu vatru. Požar je izbio u krovištu hotela
Plovanija: Izbio požar u casinu i hotelu Mulino
Na teren su stigle javne vatrogasne postrojbe iz Umaga, Poreča, Buzeta, Rovinja i Pule te DVD-ovi s područja Buja, Umaga i Novigrada, ali i dvije vatrogasne postrojbe iz Slovenije, rekao je za Media servis istarski županijski vatrogasni zapobjednik Dino Kozlevac | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
