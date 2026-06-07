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Povijesni prizori

FOTO Više od milijun ljudi dočekalo Papu Lava u Madridu

Više od milijun ljudi ispunilo je ulice Madrida i jedan od glavnih trgova u nedjelju ujutro kako bi nakratko vidjeli papu Lava dok se probijao prema misi na otvorenom, koja se očekuje kao najveći događaj tijekom njegova tjednog posjeta Španjolskoj.
Pope Leo XIV visits Spain
Ljudi su mahali zastavama i vikali "Živio Papa" dok se Lav vozio u papamobilu niz glavnu madridsku ulicu Paseo de la Castellana prema trgu Cibeles, gdje vodi misu. Neki su bacali latice cvijeća dok je stizao na trg. | Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
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Ljudi su mahali zastavama i vikali "Živio Papa" dok se Lav vozio u papamobilu niz glavnu madridsku ulicu Paseo de la Castellana prema trgu Cibeles, gdje vodi misu. Neki su bacali latice cvijeća dok je stizao na trg. | Foto: MOHAMMED SALEM/REUTERS
Komentari 2

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