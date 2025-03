FOTO Vjernici hrle u Asiz uoči kanonizacije kako bi vidjeli tijelo 'Božjeg influencera'

Stotine vjernika okupile se u srednjovjekovnom gradu Asizu u Italiji kako bi vidjeli očuvano tijelo Carla Acutisa, tinejdžera rođenog u Velikoj Britaniji, koji će uskoro biti proglašen svetim. Ovaj događaj privukao je pažnju svjetske javnosti, a Acutis, koji je preminuo u dobi od 15 godina, postao je poznat kao "Božji influencer".

Put do svetosti

Carlo Acutis, koji je umro od leukemije 2006. godine, trebao bi postati prvi milenijski svetac Katoličke crkve. Njegov put prema kanonizaciji započeo je beatifikacijom 2020. godine, koju je odobrio papa Franjo. Prošle je godine odobrena i Acutisova kanonizacija, koja bi se trebala održati 27. travnja 2025., tijekom Jubileja tinejdžera. Kanonizacija je uslijedila nakon potvrde drugog čuda pripisanog njegovom zagovoru.

Foto: Maurizio Maule/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Prvo čudo koje se pripisuje Acutisu dogodilo se 2013. godine, kada je izliječio dječaka iz Brazila koji je bolovao od rijetke bolesti gušterače. Drugo čudo, ključno za njegovu kanonizaciju, dogodilo se 2022. godine. Majka žene iz Kostarike, koja je doživjela tešku biciklističku nesreću, molila se pred Acutisovim staklenim lijesom i ostavila poruku tražeći ozdravljenje svoje kćeri. Istog dana, njezina je kći počela samostalno disati, a deset dana kasnije otpuštena je s intenzivne njege jer je krvarenje u mozgu nestalo.

"Božji Influencer" i njegova ostavština

Acutis je, u skladu sa svojom posljednjom željom, pokopan u Asizu, u Svetištu ogoljenja u crkvi Santa Maria Maggiore. Njegovo je tijelo izloženo u voštanom sloju, oblikovanom tako da izgleda kao prije pokopa, omogućujući vjernicima da ga vide onakvim kakav je bio za života.

Acutis je nazvan "Božjim influencerom" i "zaštitnikom interneta" zbog svoje predanosti promicanju vjerskih uvjerenja putem interneta. Prije svoje smrti, osnovao je web stranicu "Euharistijska čuda svijeta" (The Eucharistic Miracles of the World), posvećenu potvrđivanju vjere u stvarnu prisutnost tijela i krvi Gospodnje u euharistiji.: "Bio je računalni genij, što ga vjerojatno čini vrlo bliskim današnjim ljudima. Živio je istim životom kao i oni, volio je igrati videoigre, koristiti internet, volio je nogomet.", izjavila je njegova majka.

Bishop Domenico Sorrentino during Eucharistic celebration | Foto: ©Catholic Press Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Život posvećen pomoći drugima

Osim svoje online aktivnosti, Acutis je pomagao beskućnicima i zauzimao se za zlostavljane kolege u školi. Njegova majka ističe da je njezin sin također podržavao kolege iz razreda koji su se borili s problemima, branio prijatelje s invaliditetom koji su bili zlostavljani i nosio obroke beskućnicima diljem grada.

Carlo Acutis bit će tek drugi Britanac kanoniziran u gotovo 50 godina, nakon kardinala Johna Henryja Newmana, koji je proglašen svetim 2019. godine. U trgovini u Asizu, posjetitelji su mogli kupiti suvenire i uspomene na blaženog Carla Acutisa, što svjedoči o njegovoj rastućoj popularnosti i utjecaju. Njegova priča i djela nastavljaju nadahnjivati ljude diljem svijeta, a njegovo skoro proglašenje svetim predstavlja značajan događaj za Katoličku crkvu.