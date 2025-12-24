Obavijesti

NAPOKON OTVORILA VRATA

FOTO Vjernici stižu na polnoćku u Zagrebačku katedralu: 'Jedva sam dočekala nakon 5 godina'

Piše Antonela Šaponja, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Vjernici stižu na polnoćku u Zagrebačku katedralu: 'Jedva sam dočekala nakon 5 godina'
Foto: Veronika Miloševski/24sata

Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služit će Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša

Jedva sam dočekala doći u katedralu na polnoćku nakon pet godina. Divno izgleda nakon obnove. Drago nam je da smo tu. Došla sam s obitelji i ovo nam je poseban trenutak, rekla nam je jedna vjernica koja je svoje mjesto u Zagrebačkoj katedrali zauzela dva sata ranije prije početka mise. 

Prva polnoćka u zagrebačkoj katedrali nakon obnove od potresa 00:17
Prva polnoćka u zagrebačkoj katedrali nakon obnove od potresa | Video: Veronika Miloševski/24sata

Polnoćka u Zagrebu ovog će se Badnjaka ponovo slaviti u Katedrali. Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služit će Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.

Foto: Veronika Miloševski/24sata

Prijenos misnih slavlja bit će moguće pratiti na Prvom programu Hrvatske televizije i Hrvatskog radija te u programu Hrvatskog katoličkog radija, objavila je IKA.

NAKON PUNIH PET GODINA Polnoćka se ponovo slavi u Katedrali, u nedjelju svečani povratak relikvija bl. Stepinca
Polnoćka se ponovo slavi u Katedrali, u nedjelju svečani povratak relikvija bl. Stepinca

Na svetkovinu Rođenja Gospodnjega - Božić, u četvrtak 25. prosinca, nadbiskup Kutleša predvodit će svečano misno slavlje s početkom u 10 sati. 

Zagreb: Otvorena zagrebačka katedrala nakon više od 5 godina
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Redovne svete mise održavat će se tijekom cijelog božićnog razdoblja. Od Badnjaka će katedrala biti otvorena svakoga dana od 8 do 19 sati. Mise će biti slavljene svetkovinama i nedjeljama u 10 sati.

Zagreb: Otvorena zagrebačka katedrala nakon više od 5 godina 01:24
Zagreb: Otvorena zagrebačka katedrala nakon više od 5 godina | Video: 24sata/pixsell

Relikvije blaženoga Alojzija Stepinca vraćaju se u katedralu u nedjelju, 28. prosinca 2025.

Katedrala je pretrpjela oštećenja u potresima, a tijekom radova zadnjih godina konstrukcijski je ojačana. 

