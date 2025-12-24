Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služit će Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša
FOTO Vjernici stižu na polnoćku u Zagrebačku katedralu: 'Jedva sam dočekala nakon 5 godina'
Jedva sam dočekala doći u katedralu na polnoćku nakon pet godina. Divno izgleda nakon obnove. Drago nam je da smo tu. Došla sam s obitelji i ovo nam je poseban trenutak, rekla nam je jedna vjernica koja je svoje mjesto u Zagrebačkoj katedrali zauzela dva sata ranije prije početka mise.
Polnoćka u Zagrebu ovog će se Badnjaka ponovo slaviti u Katedrali. Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služit će Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.
Prijenos misnih slavlja bit će moguće pratiti na Prvom programu Hrvatske televizije i Hrvatskog radija te u programu Hrvatskog katoličkog radija, objavila je IKA.
Na svetkovinu Rođenja Gospodnjega - Božić, u četvrtak 25. prosinca, nadbiskup Kutleša predvodit će svečano misno slavlje s početkom u 10 sati.
Redovne svete mise održavat će se tijekom cijelog božićnog razdoblja. Od Badnjaka će katedrala biti otvorena svakoga dana od 8 do 19 sati. Mise će biti slavljene svetkovinama i nedjeljama u 10 sati.
Relikvije blaženoga Alojzija Stepinca vraćaju se u katedralu u nedjelju, 28. prosinca 2025.
Katedrala je pretrpjela oštećenja u potresima, a tijekom radova zadnjih godina konstrukcijski je ojačana.
