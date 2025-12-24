Polnoćka se ponovo slavi u Katedrali, u nedjelju svečani povratak relikvija bl. Stepinca

Polnoćka u Zagrebu ovog će se Badnjaka ponovo slaviti u Katedrali. Nakon što je svečano otvorena nakon gotovo šest godina obnove od potresa, svetu misu pred vjernicima služit će Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša. Na svetkovinu Rođenja Gospodnjega – Božić, u četvrtak 25. prosinca, nadbiskup Kutleša predvodit će svečano misno slavlje s početkom u 10 sati.

Prijenos misnih slavlja bit će moguće pratiti na Prvom programu Hrvatske televizije i Hrvatskog radija te u programu Hrvatskog katoličkog radija, objavila je IKA.

U nedjelju 28. prosinca, na blagdan Svete Obitelji, bit će posebno svečano. Nadbiskup Kutleša predvodit će svečano misno slavlje u 10 sati kojim će se obilježiti zatvaranje Jubilejske godine i svečano dočekati povratak relikvija bl. Alojzija Stepinca.

Redovne svete mise održavat će se tijekom cijelog božićnog razdoblja, a na svetkovinu Bogojavljenja – Sveta Tri kralja, u utorak 6. siječnja 2026. godine, nadbiskup Kutleša predvodit će misno slavlje s početkom u 10 sati. Mise će se održavati u Zagrebačkoj katedrali te u Bogoslužnom prostoru blaženoga Alojzija Stepinca, izvijestila je Zagrebačka nadbiskupija.

Podsjetimo, u potresu 22. ožujka 2020., snage 5,5 stupnjeva po Richteru, srušen je vrh južnog tornja, a sjeverni vrh je teško oštećen. Uklonili su ga zbog sigurnosnih razloga. U potresu su oštećeni zidovi, svodovi, kameni i dekorativni elementi. U obnovu je dosad uloženo 47 milijuna eura, te je potrebno odraditi još neke poslove na obnovi.

- Kada govorimo o šteti na kulturnoj baštini, putem Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 400 objekata, ukupno smo do sada angažirali oko milijardu i šesto milijuna eura. Više od 250 objekata je gotovo, a od toga 139 je sakralnih objekata. Međutim katedrala je naravno simbol stradale kulturne baštine, simbol kako smo nakon potresa provodili žurne mjere, sjetit ćete se i uklanjanja vrhova tornjeva, ali i zahvaljujući ovom radu i rezultatima te nagradi koju je dobio projektantski tim - rekla je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek pri obilasku katedrale sredinom prosinca.