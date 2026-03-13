FOTO Vojnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade natjecali se u Garešnici: Evo kako je bilo

Tim Vojnoobavještajne satnije pobijedio je nakon što su najbrže prešli stazu dugu oko 25 kilometara i ukupno najučinkovitije svladali dvanaest radnih točaka te jučerašnje kvalifikacijsko gađanje. Vođa tog tima rekao je da su za pobjedu iskoristili svoje ključne prednosti: orijentaciju i odabir najboljih ruta
Tim Vojnoobavještajne satnije pobjednik je vojničkog natjecanja Najbolji borbeni tim Gardijske oklopno-mehanizirane brigade (GOMBR) na vojnom poligonu ”Gašinci” kod Đakova, priopćilo je u petak Ministarstvo obrane RH (MORH).
Među ukupno deset četveročlanih timova koji su predstavljali osnovne ustrojstvene cjeline GOMBR-a, drugi je bio tim Satnije veze, a treći tim Inženjerijske bojne.
Tim Vojnoobavještajne satnije pobijedio je nakon što su najbrže prešli stazu dugu oko 25 kilometara i ukupno najučinkovitije svladali dvanaest radnih točaka te jučerašnje kvalifikacijsko gađanje. Vođa tog tima rekao je da su za pobjedu iskoristili svoje ključne prednosti: orijentaciju i odabir najboljih ruta.
- Nismo bili sigurni u pobjedu, ali ipak smo bili uvjereni da smo iskusni i dobro pripremljeni - rekao je narednik nakon što je s kolegama na cilju povukao pobjedničko zvono i pozdravio hrvatsku zastavu.
Sudionike natjecanja na cilju su dočekali zapovjednik GOMBR-a brigadni general Željko Marinov, zapovjednik natjecanja pukovnik Ivan Liović, te zapovjednici i pripadnici ustrojstvenih cjelina GOMBR-a.
Brigadni general Željko Marinov čestitao je najboljima i istaknuo je da je ponosan na pripadnike GOMBR-a i njihove sposobnosti koje su pokazali tijekom natjecanja.
- Natjecanje je jasan pokazatelj smjera u kojem ide Brigada. Pokazalo je profesionalnost naših pripadnika i visokointenzivnu obuku koju provodimo - rekao je zapovjednik GOMBR-a.
Najbolji borbeni tim tradicionalno je natjecanje, a prvo je održano 2015. godine. Organizira ga i provodi Dočasnički lanac potpore GOMBR-a uz potporu Inženjerijske bojne. Cilj je natjecanja da Brigada i njezine sastavnice promoviraju pozitivan rivalitet, izvrsnost i pokažu vojničke vještine, timski duh, psihofizičku spremnost te osposobljenost svojih pripadnika.
