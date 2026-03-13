Obavijesti

VOJNIČKO NATJECANJE

FOTO Vojnici Gardijske oklopno-mehanizirane brigade natjecali se u Garešnici: Evo kako je bilo

Tim Vojnoobavještajne satnije pobijedio je nakon što su najbrže prešli stazu dugu oko 25 kilometara i ukupno najučinkovitije svladali dvanaest radnih točaka te jučerašnje kvalifikacijsko gađanje. Vođa tog tima rekao je da su za pobjedu iskoristili svoje ključne prednosti: orijentaciju i odabir najboljih ruta
Tim Vojnoobavještajne satnije pobjednik je vojničkog natjecanja Najbolji borbeni tim Gardijske oklopno-mehanizirane brigade (GOMBR) na vojnom poligonu ”Gašinci” kod Đakova, priopćilo je u petak Ministarstvo obrane RH (MORH).  | Foto: MORH/ T. Brandt
