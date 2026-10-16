TU SU I KARTONSKI VUČIĆI
FOTO Vučić održao skup u Novom Sadu: Mašu zastavom s Ratkom Mladićem i pale baklje
Od pada nadstrešnice u Novom Sadu, zbog čega su i krenuli veliki studentski prosvjedi, Vučić se nije usudio održati skup u ovom gradu. Više puta najavljivao je velike skupove, da bi ih onda i otkazivao, zna on vrlo dobro što većina tamo misli o njemu. A sad, niti deset dana prije izbora, osokoljen šačicom batinaša i vjernih pristaša čiji životi ovise o njegovom ostanku na vlasti, ipak se odlučio održati skup i Novom Sadu. Na skupu su zapaljene i bengalke, a neki od okupljenih su mahali zastavama s likom ratnog zločinca i monstruma Ratka Mladića. Na skup u Novom Sadu stigao je i Milorad Dodik. Tu su i Vučići od kartona, valjda kako bi se narod s njima fotografirao...Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu