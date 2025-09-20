FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić

Vojni mimohod pod nazivom "Snaga jedinstva", u zemlji koja nije nikako jedinstvena, održava se danas u Beogradu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na ulici je oko 10.000 sudionika, oko 2500 komada vojne tehnike, publika može vidjeti borbene avione, helikoptere, tenkove, dronove... Kako piše Nova.rs, policija ne dopušta studentima i građanima da se približe paradi. Ali zato dovodi poslušnike autobusima, riječ je o pristalicama SNS-a. "Pregazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Izmislili bi nešto. Igrali bi se lažnim zastavama. Pregazili bi nas. Danas Srbiju nitko na svijetu ne može pregaziti. Zato ćemo pokazati građanima da mogu mirno spavati, jer je ova zemlja stabilna", kazao je uoči parade srpski predsjednik Aleksandar Vučić... | Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL