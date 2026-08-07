FOTO Vučić ugostio Zelenskog pa poručio: 'Priredio sam mu večeru i poželio dobrodošlicu'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić na svom je službenom Instagram profilu objavio seriju fotografija sa susreta s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je stigao u svoj prvi službeni posjet Srbiji. Fotografije prikazuju dvojicu čelnika u srdačnom razgovoru u opuštenoj, vrtnoj atmosferi u Beogradu, no objava je izazvala lavinu oprečnih reakcija i jasno pokazala duboku podijeljenost srpske javnosti.

U opisu objave, Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog dolaska ukrajinskog kolege, naglasivši kako je uvjeren da će posjet "doprinijeti daljem razvoju odnosa Srbije i Ukrajine".

"Poželio sam mu dobrodošlicu u Beograd, a večera je bila prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu zvaničnih sastanaka, posebno o europskom putu naših zemalja, ali i da gostima približimo duh Srbije, dio tradicije na koju smo ponosni", stoji u Vučićevoj objavi.

Riječ je o značajnom diplomatskom događaju, s obzirom na to da je ovo prvi službeni posjet Zelenskog Srbijid početka ruske invazije na Ukrajinu. Posjet se odvija u kontekstu složenih geopolitičkih odnosa, budući da Srbija, iako je osudila agresiju, održava tradicionalno prijateljske odnose s Rusijom i nije se pridružila međunarodnim sankcijama protiv Moskve. Ovaj susret stoga predstavlja važan korak u jačanju bilateralnih veza i Vučićev napor da balansira između svojih europskih aspiracija i povijesnih veza s Rusijom.

Iako su fotografije prikazivale srdačan susret, komentari ispod objave otkrili su potpuno drugačiju sliku. U svega nekoliko sati prikupile su se stotine reakcija koje zorno prikazuju polarizaciju u društvu. Velik broj korisnika iskoristio je priliku kako bi izrazio svoju potporu Rusiji, ostavljajući poruke poput "SLAVA RUSIJI!", "SRBIJA RUSIJA!" te brojne srpske i ruske zastave.

Jedan od komentatora, iako je izrazio poštovanje prema Vučiću, napisao je: "Oštro sam osudila ovaj čin", dok je drugi ovaj susret nazvao "velikom mrljom na inače maestralnoj vanjskoj politici", zaključivši s porukom "Srbi i Rusi braća zauvijek". Bilo je i onih koji su ukrajinskom predsjedniku izravno poručili da nije dobrodošao.

S druge strane, Vučić je dobio i podršku za svoj diplomatski potez. "Baš lijepo obaviti razgovore i ugostiti prijatelja", napisala je jedna korisnica. Drugi su ga nazvali "kraljem" jer "poštuje svakog čovjeka", uputivši mu čestitke za domaćinstvo.

*uz korištenje AI-ja

