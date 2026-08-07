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VIDEO Zelenski stigao u Srbiju

Piše HINA,
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VIDEO Zelenski stigao u Srbiju
Foto: Volodimir Zelenski/X
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Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa između naših dviju zemalja, odnosima s Europskom unijom, poručio je ukrajinski predsjednik

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je u petak na platformi X da je stigao u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve, prvi put od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

"Stigao sam u Srbiju sa svojim timom", napisao je Zelenskij, dodavši da će u petak i subotu imati "važne razgovore" sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem i srbijanskim premijerom Đurom Macutom.

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"Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa između naših dviju zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, kao i o sigurnosnim pitanjima", rekao je Zelenskij, kojeg je na zračnoj luci u Beogradu dočekala srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović, prema snimkama objavljenima na njegovom X profilu.

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Komentari 37
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