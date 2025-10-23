FOTO Yuval Harari u Lisinskom: Pogledajte tko je sve došao...

Harari u svojoj knjizi Nexus: Kratka povijest informacijskih mreža tvrdi da su sve civilizacije, od kamenog doba do danas, izgrađene na pričama. Religije, nacije, novac - sve su to priče koje su nam pomogle da surađujemo. Ali ideja da će nas internet učiniti pametnijima bila je totalno naivna. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL