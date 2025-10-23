Obavijesti

Galerija

Komentari 4
IZRAELAC ODUŠEVIO PUBLIKU

FOTO Yuval Harari u Lisinskom: Pogledajte tko je sve došao...

Večeras se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održao dugo iščekivani dolazak jednog od najutjecajnijih svjetskih mislilaca i govornika, povjesničara i autora svjetskih bestselera 'Sapiens', 'Homo Deus' i '21 lekcija za 21. stoljeće', Yuvala Noaha Hararija pod medijskim pokroviteljstvom 24sata...
Zagreb: Moderirani intervju s Yuvalom Noahom Hararijem
Razgovor s profesorom Hararijem vodila je prof. dr. Marijana Grbeša, a fokus je bio na utjecaju tehnologije i umjetne inteligencije na društvo i budućnost čovječanstva. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/49
Razgovor s profesorom Hararijem vodila je prof. dr. Marijana Grbeša, a fokus je bio na utjecaju tehnologije i umjetne inteligencije na društvo i budućnost čovječanstva. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025