FOTO Yuval Harari u Lisinskom: Pogledajte tko je sve došao...

Večeras se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održao dugo iščekivani dolazak jednog od najutjecajnijih svjetskih mislilaca i govornika, povjesničara i autora svjetskih bestselera 'Sapiens', 'Homo Deus' i '21 lekcija za 21. stoljeće', Yuvala Noaha Hararija pod medijskim pokroviteljstvom 24sata...
Razgovor s profesorom Hararijem vodila je prof. dr. Marijana Grbeša, a fokus je bio na utjecaju tehnologije i umjetne inteligencije na društvo i budućnost čovječanstva.
Njegova promišljanja o tehnologiji, globalnim izazovima i društvenim promjenama ponudila su vrijedan okvir za razumijevanje svijeta u kojem živimo i onoga što nas tek čeka.
Program je otvorila panel rasprava pod nazivom "Who is setting the agenda", koja je okupila poslovne lidere, komunikacijske stručnjake, akademike i politologe: Gordanu Kolak, predsjednicu Uprave Končar grupe, izv. prof. dr. sc. Kristijana Kotarskog s Fakulteta političkih znanosti, Velimira Šonju, ekonomskog analitičara, prof. Dejana Verčiča, Ph.D., i Ankicu Mamić, vlasnicu i direktoricu Agencije IMC.
Moderator panela bio je novinar i urednik Dubravko Merlić. Panel je istraživao tko danas oblikuje javni diskurs i agendu, kao i poslovne i institucionalne politike, u eri velike tehnološke transformacije.
Harari u svojoj knjizi Nexus: Kratka povijest informacijskih mreža tvrdi da su sve civilizacije, od kamenog doba do danas, izgrađene na pričama. Religije, nacije, novac - sve su to priče koje su nam pomogle da surađujemo. Ali ideja da će nas internet učiniti pametnijima bila je totalno naivna.
