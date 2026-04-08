FOTO Zadar ima novo moderno sklonište za napuštene životinje

FOTO Zadar ima novo moderno sklonište za napuštene životinje
Foto: Zadarska županija

Novo sklonište ima kapacitet za zbrinjavanje oko 200 napuštenih i izgubljenih životinja, a cilj je osigurati kvalitetne uvjete boravka te poticati odgovorno vlasništvo i udomljavanje

U zadarskom naselju Bokanjac otvoreno je novo sklonište za napuštene i izgubljene životinje u koji su u srijedu useljeni prvi psi iz privremenog azila, pristire se na oko 47.000 četvornih metara i može primiti 200 pasa. Zasad su prebačena 74 psa iz privremenog azila u naselju Žmirići, a u sljedećih nekoliko dana pridružit će im se još 19 pasa iz azila u Privlaci.

Novo sklonište ima kapacitet za zbrinjavanje oko 200 napuštenih i izgubljenih životinja, a cilj je osigurati kvalitetne uvjete boravka te poticati odgovorno vlasništvo i udomljavanje kako bi broj životinja u skloništu dugoročno bio što manji. Vrijednost projekta iznosi oko 2,4 milijuna eura.

Foto: Zadarska županija

Župan zadarsko-kninske županije Josip Bilaver kazao je kako je preseljenje životinja u novi prostor važan korak u podizanju standarda skrbi o napuštenim životinjama.

- Danas je važan dan za sve nas jer su psi iz dosadašnjeg neadekvatnog prostora azila premješteni u novoizgrađeno, moderno sklonište. Bilo je potrebno određeno vrijeme kako bismo dobili sve potrebne dozvole nadležnih službi i ministarstava kako bismo zajedno mogli potvrditi da su sve životinje sigurno preseljene - rekao je Bilaver. 

Najavio je nastavak ulaganja u novi azil, osobito na uređenje okoliša i ozelenjavanje prostora.

Foto: Zadarska županija

O životinjama trenutno brinu četiri zaposlenika, a u planu je zapošljavanje još dvije osobe kako bi se osiguralo stalno dežurstvo i kontinuirana skrb o životinjama. U tijeku je i postupak izbora ravnatelja ustanove, rekao je privremeni ravnatelj skloništa Daniel Segarić.

U premještanju životinja sudjelovale su volonterke iz Udruge Zadarske šapice, djelatnici Zadarske županije te članovi Lovačkog saveza Zadarske županije, koji su osigurali vozila s boksovima za siguran prijevoz životinja.

Foto: Zadarska županija

Projekt Skloništa za životinje Zadarske županije počeo se pripremati prije desetak godina. Zemljište između prigradskih naselja Briševa i Bokanjca Gradu Zadru darovala je država. Projekt je ostvaren je uz potporu jedinica lokalne samouprave, a potpisani su i sporazumi o financiranju koji osiguravaju njegov dugoročni rad i održivost.

Komentari 0
