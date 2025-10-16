FOTO Zagreb dobio dva plava 'zmaja': Rijetki varani s otoka Batanta izlegli se u Zoološkom

Zoološki vrt Grada Zagreba bogatiji je za dva nova stanovnika. I to posebna. Izlegla su se dva plava varana, što je veliki uspjeh u uzgoju tog ugroženog gmaza, endema Indonezije. U Tropskoj kući posjetitelji mogu vidjeti četrnaestogodišnjeg mužjaka koji je u Zagreb stigao 2014. godine iz češkog Plzena, i desetogodišnju ženku koja mu se u terariju pridružila dvije godine kasnije. Ona je na svijet došla u švicarskom Zürichu.

Foto: Zoo Zagreb

Ženka je proljetos nakon parenja položila jaja. Ta su jaja smještena u inkubator, a nakon inkubacije koja je trajala dulje od pet mjeseci, 17. rujna jedno je jaje počelo pucati i iz njega je provirio mali varan. Uskoro je uslijedio još jedan isti prizor.

Kojeg su spola mladi zagrebački plavi varani, još se ne zna, ali od prvog su dana živahni. Istražuju okolinu i vješto se veru po granama.

Endem otoka Batanta

Indonezijski otok Batanta prirodno je stanište plavog varana. Plavi varan endem je tog otoka. Zbog sličnosti s drugim srodnim otočnim vrstama varana kao posebna je vrsta prepoznat tek početkom ovog stoljeća. Vrsta je prilagođena životu u krošnjama. Za pojmove varana izuzetno je izdužen i zapravo elegantan, a rep mu je, kao u kameleona, prilagođen hvatanju za grane pa vrsta može i visjeti s grana držeći se samo repom.

Foto: Zoo Zagreb

S obzirom na usku rasprostranjenost na samo jednom otoku, površinom malo većem od otoka Krka, plavi varan spada među najugroženije varane. Ugrožen je i zbog ilegalne međunarodne trgovine kućnim ljubimcima što predstavlja prijetnju njegovu opstanku u divljini. Mi smo ponosni na naš doprinos njegovu očuvanju. Uzgojem se osigurava rezervna populacija te vrste izvan divljine. Iako su naši odrasli plavi varani u zlatnoj dobi, dobrog su zdravlja pa je moguće da u budućnosti imaju još potomaka“, kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

U prirodi ovi gmazovi koji mogu narasti do 95 cm, nastanjuju tropske kišne šume. Većinu vremena provode na stablima. Spretno penjanje omogućuju im snažne i velike pandže. Hrane se kukcima, malim glodavcima i voćem. Životni im je vijek u prirodi oko deset godina.

Foto: Zoo Zagreb

Plavi varani živi su dokaz koliko je svijet gmazova raznolik. O raznolikosti tog svijeta i nekim njegovim veličanstvenim pripadnicima riječi će biti tijekom Zoo safarija, edukativnog obilaska životinja u Zoološkom vrtu Grada Zagreba koji se organizira subotama ovaj i idući mjesec.