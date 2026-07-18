FOTO Zagreb potopio pljusak: Nisu svi u centru imali kišobran, poslužile su i plastične vrećice
Zagreb i okolicu je u prijepodnevnim satima subote zahvatilo nevrijeme s grmljavinom i jakom kišom. A ljetno nevrijeme neke je na ulicama u centru Zagreba uhvatilo nespremno pa su glave pokrivali vrećicama, drugi su pratili prognozu i izašli iz domova s kišobranima. Za popodnevne sate subote najavljeno je i moguće jače nevrijeme, DHMZ je podigao razinu upozorenja sa žutog na narančasto zbog grmljavinskog nevremena za zagrebačku regiju...