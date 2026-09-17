FOTO 'Zagreb se budi u Sesvetama': Učenici napravili slikovnicu o svom kvartu

U dvorani Udruge Zelene i plave Sesvete jučer je pod geslom posuđenim od Zvonimira Milčeca „Zagreb se budi u Sesvetama“, održana promocija nove slikovnice o Sesvetama s nazivom Razglednica iz Sesveta. Posebnost je ove slikovnice da su je izradili sami učenici i to iz različitih sesvetskih osnovnih škola. Djelo je to Petre Gečević, Helene Špoljarić, Lote Jerković, Lea Petretić, Luke Čergar, Nea Ujlaki, Mateja Jugivića i Iana Ujlaki, a sve pod vodstvom svojih mentora prof. Mirte Combaj Ujlaki te UX/UI dizajnera Dalibora Ujlakija.

Ova promocija nije bila nimalo svakidašnja, ni već viđena. Na promociji Razglednica iz Sesveta glavni su akteri bila upravo djeca koja su vodila čitav program. Mirta Combaj Ujlaki i Dalibor Ujlaki predstavili su čitav projekt koji je trajao 8 mjeseci, a kroz koji su sesvetski učenici i učenice prošli 12 radionica Kreativnog pisanja i Digitalnog dizajna, dvije tematske šetnje, i sve na kraju zaokružili sjajnom promocijom u razdraganoj atmosferi prepune dvorane Zelenih i plavih Sesveta.

Učenici nas u društvu zaigranog Jankića, simbola i maskote bivše mesne industrije Sljeme, ali i Sesveta, slikovnicom proveli kroz 12 prepoznatljivih sesvetskih veduta. Maleni Jankić sada krasi svaku ilustraciju u obliku razglednice u slikovnici, putuje s djecom Sesvetama, fotografira kvart, pa čak leti i na dronu kako bi snimio kako danas njegove Sesvete izgledaju.

Najzanimljiviji dio cijelog programa bio je tzv. Sesvekviz, kviz poznavanja Sesveta, najvećeg zagrebačkog kvarta.

Sjajnu i razdraganu atmosferu upotpunila je mlada sopranistice Martha Rajčević u pratnji korepetitorice Klare Pisuljak, s pjesmom omiljenog sesvetskog pjesnika Dragutina Domjanića. Sopranistica Martha Rajčević je uz pjesmu Kaj izvela i pjesmu Vse se okreće poznatog skladatelja Tomislava Uhlika.

„Razglednica iz Sesveta“ slikovnica je koja može svim nastavnicima pomoći u njihovom odgojno-obrazovnom radu, roditeljima u tematskim šetnjama Sesvetama i upoznavanju svog kvarta, ali i svakom pravom zaljubljeniku u pisanu riječ i svoj zavičaj može biti pravi spomenar uspomena na sve ono što su Sesvete nekad bile ali i podsjetnik na sve ono što su Sesvete postale danas.