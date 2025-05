FOTO Zagrebački ZOO spasio je bijelu rodu zapetljanu u mreži na Jakuševcu: 'Roda u nevolji!'

Prava mala drama odigrala se ovih dana na nogometnom igralištu u Jakuševcu kada su prolaznici uočili bijelu rodu zapletenu u mrežu. Odmah su alarmirali Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba, a na teren je brzo stigao kolega Igor iz njihove ekipe, koji je priskočio u pomoć unesrećenoj ptici.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Na prvi pogled, prizor nije bio nimalo bezazlen. Na vrhovima krila rode primijetio je kapljice krvi, što je izazvalo sumnju u ozbiljnije ozljede. Ipak, unatoč tome što je bila snažno zapetljana, otpetljavanje je prošlo bez većih problema. Strah i šok ukočili su pticu, što je zapravo olakšalo spašavanje.

Roda je potom prevezena u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Tamo se, čini se, osjećala sigurno - tijekom veterinarskog pregleda mirno je sjedila na podu ambulante, čime je izbjegnuta dodatna opasnost od ozljeda u slučaju pada sa stola.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Srećom, veterinari su brzo utvrdili da je situacija manje dramatična nego što se u prvi tren činilo. Kapljice krvi bile su posljedica njezinog paničnog pokušaja oslobađanja, pri čemu je slomila, odnosno iščupala, dva do tri pera. No, to nije ozbiljno ugrozilo njezino zdravlje. Sve ostalo bilo je u najboljem redu.

Zahvaljujući brzoj reakciji i stručnom postupanju, odlučeno je da će spašena roda odmah biti vraćena u prirodu. Puštena je upravo u Jakuševcu, za koji je poznato da je zagrebačko naselje s najvećim brojem rodinih gnijezda, pa je gotovo sigurno riječ o ptici iz lokalne zajednice.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

Zoološki vrt Grada Zagreba najavio je i obilježavanje Međunarodnog dana ptica selica, koje će se održati sutra u suradnji s JU Zeleni Prsten. Svi zainteresirani moći će od 11 do 17 sati doznati više upravo o bijelim rodama.