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SVAKI DAN 20.000 KM

FOTO Zagrepčani pedaliraju na Bajsu već godinu dana: Voze se i usred noći, ovo je top 'stanica'

Bajs je u Zagrebu službeno pokrenut prije godinu dana, a pogled na stranicu koja prati statistiku pokazuje da je ponedjeljak bio najprometniji dan u zadnjih tjedan dana. Građani pedaliraju i usred noći, a najprometnije čvorište je Trg kralja Tomislava. Trenutno je aktivno više od 2000 bicikala
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Zagreb: Godinu dana Bajsa
Foto Patrik Macek/PIXSELL
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 2

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