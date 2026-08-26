FOTO Zagrepčani pedaliraju na Bajsu već godinu dana: Voze se i usred noći, ovo je top 'stanica'

Bajs je u Zagrebu službeno pokrenut prije godinu dana, a pogled na stranicu koja prati statistiku pokazuje da je ponedjeljak bio najprometniji dan u zadnjih tjedan dana. Građani pedaliraju i usred noći, a najprometnije čvorište je Trg kralja Tomislava. Trenutno je aktivno više od 2000 bicikala
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Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Zagreb trenutačno ima više od 2000 bicikala u aktivnoj floti - 1681 bio je dostupan za najam, a 211 ih je u tom trenutku bilo u vožnji.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Sustav obuhvaća 197 stanica, a u trenutku pregleda na 173 je bio dostupan barem jedan bicikl, dok je 19 stanica bilo potpuno prazno.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Zagrepčani su samo u utorak, 25. kolovoza, ostvarili 10.645 vožnji i prešli više od 20.300 kilometara na gradskim biciklima.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Rekord posljednjih dana zabilježen je u ponedjeljak, 24. kolovoza, kada je evidentirano čak 12.099 vožnji, ukupne duljine više od 23.400 kilometara.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Trg kralja Tomislava najprometnije je čvorište sustava – u posljednjih sedam dana ondje je zabilježeno 1679 vožnji, dok je promet na Trešnjevačkom trgu porastao čak 23 posto u odnosu na prethodno razdoblje.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Bajsovi ne miruju ni noću: između 2 i 6 sati ujutro zabilježeno je 299 vožnji, dok je jutarnja špica između 8 i 9 sati donijela čak 960 vožnji.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
U samo sedam dana korisnici zagrebačkih javnih bicikala prešli su više od 110.000 kilometara, a stranica procjenjuje uštedu CO₂ na oko 27,6 tona.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL