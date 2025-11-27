Rušenje Vjesnikova nebodera miniranjem najizglednija je opcija, a stanovnici okolnih zgrada strahuju od detonacija i moguće štete
DETONACIJA I MOGUĆE ŠTETE PLUS+
FOTO Zagrepčani strepe zbog Vjesnika: 'Strah nas je rušenja'
Čitanje članka: 4 min
Dok se čeka službena odluka o načinu i terminu rušenja teško oštećenog Vjesnikova nebodera, stanovnici okolnih ulica žive između neizvjesnosti, straha i svakodnevnog podsjećanja na noć u kojoj je požar zahvatio gotovo svaki kat zgrade. Struka je već naznačila da je najizgledniji scenarij kontrolirano miniranje, prelamanje konstrukcije prema Savskoj cesti, no za ljude koji žive tik uz kompleks to je izvor nove napetosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+