Obavijesti

News

Komentari 1
DETONACIJA I MOGUĆE ŠTETE PLUS+

FOTO Zagrepčani strepe zbog Vjesnika: 'Strah nas je rušenja'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 4 min
FOTO Zagrepčani strepe zbog Vjesnika: 'Strah nas je rušenja'
storyeditor/2025-11-27/PXL_241125_142392418.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

Rušenje Vjesnikova nebodera miniranjem najizglednija je opcija, a stanovnici okolnih zgrada strahuju od detonacija i moguće štete

Dok se čeka službena odluka o načinu i terminu rušenja teško oštećenog Vjesnikova nebodera, stanovnici okolnih ulica žive između neizvjesnosti, straha i svakodnevnog podsjećanja na noć u kojoj je požar zahvatio gotovo svaki kat zgrade. Struka je već naznačila da je najizgledniji scenarij kontrolirano miniranje, prelamanje konstrukcije prema Savskoj cesti, no za ljude koji žive tik uz kompleks to je izvor nove napetosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Traje pretres Mikulićeve kuće, istražitelji češljaju i terenac. Stigli i njegovi odvjetnici
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Traje pretres Mikulićeve kuće, istražitelji češljaju i terenac. Stigli i njegovi odvjetnici

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...
Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva
JOŠ SE NE ZNA DATUM

Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva

Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025