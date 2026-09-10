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TRAGEDIJA

FOTO Zapalio se trajekt na Filipinima! Petero mrtvih i 86 nestalih u kalvariji na moru

Piše 24sata,
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FOTO Zapalio se trajekt na Filipinima! Petero mrtvih i 86 nestalih u kalvariji na moru
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Foto: Philippine Coast Guard
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Spasilački timovi na Filipinima nastavljaju intenzivnu potragu za 87 nestalih putnika nakon požara na trajektu MV June Aster, dok obitelji očajnički čekaju vijesti o svojim najmilijima.

Spasilački timovi na Filipinima nastavljaju potragu za desecima nestalih nakon što je u srijedu navečer izbio požar na putničkom trajektu MV June Aster u blizini otoka Palawan. Prema posljednjim informacijama, najmanje je pet osoba poginulo, 42 su spašene, a za 86 se još uvijek traga. Obitelji putnika u agoniji čekaju bilo kakve informacije o svojim najmilijima, nadajući se čudu dok se spasioci bore s lošim vremenom i snažnim morskim strujama, piše BBC.

Jedan od putnika na trajektu MV June Aster bio je Marlon Magbanua. Njegova supruga Anelyn ispričala je kako je Marlon, inače ribar, početkom tjedna otišao u Manilu kako bi posjetio njihovo dvoje djece koja pohađaju katoličku školu u glavnom gradu.

​- Proveo je tamo nekoliko dana. Čak mi je poslao i njihovu fotografiju - rekla je.

Marlonov trajekt trebao je stići u luku oko 19 sati, pa su Anelyn i njihov dvogodišnji sin otišli na spavanje. Međutim, oko 22 sata na vrata joj je stigao Marlonov rođak s vijesti da je trajekt zahvatio požar.

MV June Aster burns as flames and smoke rise after a fire broke out on the ferry, off the coast of Palawan
Foto: Philippine Coast Guard

Kada je tijekom jutra čula da je netko vidio "Marlona Magbanuu" među spašenima, Anelyn je preklinjala lokalne dužnosnike da je odvezu u bolnicu u Coronu.

​ -Moj dvogodišnji sin i ja smo ispred bolnice dok razgovaramo. Nemamo ništa osim sebe. Uz to, pada i kiša.

Dužnosnici su joj kasnije rekli da njezinog supruga nisu vidjeli.

Obitelj koja se vraćala s pogreba među nestalima

U međuvremenu, Rai Garcia traga za troje članova svoje obitelji. Mae Lorraine Galera-Navoa, sestra njegovog šogora, putovala je sa suprugom Elyzerom Navoom i njihovom trogodišnjom kćeri Hirayom Joy. Obitelj je bila u Luzonu na pogrebu njezinog oca i vraćala se kući u El Nido na Palawanu.

Burned MV June Aster, after a fire broke out aboard the ferry, off the coast of Palawan
Foto: Philippine Coast Guard

​- Putovali su natrag iz Manile kad smo čuli vijesti- rekao je Garcia. Njihovi bližnji napravili su plakat s njihovim fotografijama kako bi prikupili informacije, koristeći fotografiju koju je Mae snimila na trajektu i podijelila s obitelji.

Snažne struje i loše vrijeme otežavaju potragu

Filipinska obalna straža (PCG) priopćila je da primjenjuje "sveobuhvatan pristup uz suradnju svih državnih tijela" u operacijama potrage i spašavanja, uključujući pomoć dobrovoljnih ribarskih zajednica.

MV June Aster burns as flames and smoke rise after a fire broke out on the ferry, off the coast of Palawan
Foto: Philippine Coast Guard

​- Danas neumorno radimo na ovim operacijama jer vjerujemo da je u ovakvim situacijama vrijeme doista od presudne važnosti - rekao je glasnogovornik. U ime obalne straže izrazio je sućut obiteljima nestalih.

Napori spasilaca suočeni su s velikim izazovima. Obalna straža pokušava ugasiti požar na trajektu i istovremeno patrolira njegovom neposrednom blizinom, ali vremenski uvjeti su teški.

​- Vrijeme je sinoć bilo loše, a valovi na tom području bili su jaki- rekao je glasnogovornik, dodavši da snažne morske struje dodatno kompliciraju potragu. Istaknuo je da je plovilo otplutalo sa svoje prvotne lokacije na kojoj je poslan poziv u pomoć te se sada nalazi znatno dalje, što otežava posao spasiocima na terenu.

*uz korištenje AI-ja

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