FOTO Zapeli ste u gužvi? Šaljite nam fotografije s autocesta!

Pojačan je promet na važnijim cestama diljem Hrvatske, a vozače tijekom dana očekuju usporena vožnja i povremeni zastoji. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju i na moguće odrone u gorskim predjelima te na Jadranskoj magistrali.

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Pojačan promet i kolone stvaraju poteškoće vozačima na nekoliko važnijih prometnih pravaca u Hrvatskoj. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje.

Problemi su i na autocesti A2 Zagreb–Macelj, gdje je pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko jednog kilometra. Usporeno se vozi i u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začretje prema Zagrebu. Povremena usporavanja bilježe se i na državnoj cesti DC1 na dionicama Zagreb–Karlovac te Slunj–Udbina. Vozačima se savjetuje oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

Jeste li i vi zapeli u koloni ili svjedočite velikim gužvama na cestama? Pošaljite nam fotografije i informacije s terena putem našeg obrasca.