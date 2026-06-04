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KOLONE PRED VIKEND

FOTO Zapeli ste u gužvi? Šaljite nam fotografije s autocesta!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
FOTO Zapeli ste u gužvi? Šaljite nam fotografije s autocesta!
Foto: HAK

Jeste li i vi zapeli u koloni ili svjedočite velikim gužvama na cestama? Pošaljite nam fotografije i informacije s terena putem našeg obrasca

Pojačan je promet na važnijim cestama diljem Hrvatske, a vozače tijekom dana očekuju usporena vožnja i povremeni zastoji. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju i na moguće odrone u gorskim predjelima te na Jadranskoj magistrali.

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Foto: HAK

Pojačan promet i kolone stvaraju poteškoće vozačima na nekoliko važnijih prometnih pravaca u Hrvatskoj. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje.

STANJE NA CESTAMA FOTO Pogledajte kolonu vozila prema moru. Zagužvalo na A1: 'Zbog pješaka stojimo dva sata'
FOTO Pogledajte kolonu vozila prema moru. Zagužvalo na A1: 'Zbog pješaka stojimo dva sata'

Problemi su i na autocesti A2 Zagreb–Macelj, gdje je pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko jednog kilometra. Usporeno se vozi i u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začretje prema Zagrebu. Povremena usporavanja bilježe se i na državnoj cesti DC1 na dionicama Zagreb–Karlovac te Slunj–Udbina. Vozačima se savjetuje oprez te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

Jeste li i vi zapeli u koloni ili svjedočite velikim gužvama na cestama? Pošaljite nam fotografije i informacije s terena putem našeg obrasca.

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