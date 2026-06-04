ZATVORENO DO NEDJELJE
FOTO Zatvorili Slavonsku, ovako je jutros kod Vjesnika. Radovi preusmjerili i ZET-ove linije
Zbog radova na uklanjanju dijelova Vjesnikova nebodera Slavonska i podvožnjak zatvoreni su do nedjelje navečer. Od Od četvrtka u 6 sati do nedjelje u 20 sati autobusna linija 107 (Jankomir - Žitnjak) vozit će djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Žitnjaka te će koristiti tramvajsko stajalište Vjesnik u smjeru juga. Po završetku tih radova linija 107 vozit će podvožnjakom na Savskoj cesti u smjeru Žitnjaka.