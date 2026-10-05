FOTO Zavirili smo u Umjetnički paviljon, obnovljen nakon potresa. Što su tamo otkrili?

U Hrvatskoj su dugo razmišljati da li uopće sudjelovati na Milenijskoj izložbi u Budimpešti, kojom su Mađari slavili svoju tisućljetnost. Na kraju je odlučeno da se ide na nju, i to s četiri paviljona. U Hrvatsku je preseljen samo ovaj, Umjetnički | Foto: Igor Soban/PIXSELL