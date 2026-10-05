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FOTO Zavirili smo u Umjetnički paviljon, obnovljen nakon potresa. Što su tamo otkrili?

Umjetnički paviljon bit će otvoren 15. prosinca, točno 128 godina od prvog otvorenja izložbom Hrvatski salon. Predstavljao je Hrvatsku na Milenijskoj izložbi u Budimpešti 1896., a onda je vlakom stigao u Zagreb te na inicijativu Vlage Bukovca postao dom likovnih umjetnika
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24sata Zagreb: Posljednja faza obnove Umjetničkog paviljona
Prvi je prizor nakon silaska s vlaka u Zagrebu, centralni dio jedne od najljepših vizura Zelene, Lenucijeve potkove | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Prvi je prizor nakon silaska s vlaka u Zagrebu, centralni dio jedne od najljepših vizura Zelene, Lenucijeve potkove | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 1

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