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ZADOBIO LAKŠE OZLJEDE

FOTO Zbog brzine sletio s ceste pa se zabio u stup kod Sesveta

Piše Julia Očić,
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FOTO Zbog brzine sletio s ceste pa se zabio u stup kod Sesveta
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog neprilagođene brzine vozač je danas oko 12 sati izletio s prometnice i zabio se u stup od električne mreže. Zadobio je lakše ozljede, kaže nam čitatelj

Jedna je osoba lakše ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Adamovec. Kako nam javlja naš čitatelj, automobil je sletio s ceste i udario u dalekovodni stup.

- Zbog neprilagođene brzine vozač je danas oko 12 sati izletio s prometnice i zabio se u stup od električne mreže. Zadobio je lakše ozljede - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili da su dojavu zaprimili oko 11 sati i 45 minuta. Vozač je lakše ozlijeđen te je prevezen u KBC Sestre milosrdnice, a cesta je tijekom obavljanja očevida bila zatvorena za promet.

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