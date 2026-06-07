FOTO Zbog brzine sletio s ceste pa se zabio u stup kod Sesveta

Jedna je osoba lakše ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Adamovec. Kako nam javlja naš čitatelj, automobil je sletio s ceste i udario u dalekovodni stup.

- Zbog neprilagođene brzine vozač je danas oko 12 sati izletio s prometnice i zabio se u stup od električne mreže. Zadobio je lakše ozljede - govori nam čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz PU zagrebačke, gdje su nam javili da su dojavu zaprimili oko 11 sati i 45 minuta. Vozač je lakše ozlijeđen te je prevezen u KBC Sestre milosrdnice, a cesta je tijekom obavljanja očevida bila zatvorena za promet.