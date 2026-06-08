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OGROMNE GUŽVE

FOTO Zbog kvara bagera koji trga Vjesnik odgodili otvaranje Slavonske: Evo kada planiraju

ZAGREB - Zbog kvara bagera koji je posljednja tri dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je planirano otvaranje Slavonske avenije. Na tom dijelu ceste ponovno je uspostavljena premosnica uz zabranu skretanja ulijevo. Očekuje se da će stroj biti popravljen do kraja tjedna, nakon što stignu potrebni dijelovi iz Nizozemske
Zagreb: Zbor kvara bagera podvožnjak kod Vjesnika i dalje zatvoren, policija i prometni redari reguliraju promet premosnicom
Nakon kvara velikog bagera s čeličnom 'rukom' od 52 metra koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, Slavonska avenija ostaje zatvorena te da će se promet odvijati slično kao i do 18. travnja, kada je došlo do otvaranja Slavonske. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Nakon kvara velikog bagera s čeličnom 'rukom' od 52 metra koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, Slavonska avenija ostaje zatvorena te da će se promet odvijati slično kao i do 18. travnja, kada je došlo do otvaranja Slavonske. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 18

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