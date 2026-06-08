FOTO Zbog kvara bagera koji trga Vjesnik odgodili otvaranje Slavonske: Evo kada planiraju

ZAGREB - Zbog kvara bagera koji je posljednja tri dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgođeno je planirano otvaranje Slavonske avenije. Na tom dijelu ceste ponovno je uspostavljena premosnica uz zabranu skretanja ulijevo. Očekuje se da će stroj biti popravljen do kraja tjedna, nakon što stignu potrebni dijelovi iz Nizozemske
Nakon kvara velikog bagera s čeličnom 'rukom' od 52 metra koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, Slavonska avenija ostaje zatvorena te da će se promet odvijati slično kao i do 18. travnja, kada je došlo do otvaranja Slavonske.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Nakon kvara velikog bagera s čeličnom 'rukom' od 52 metra koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, Slavonska avenija ostaje zatvorena te da će se promet odvijati slično kao i do 18. travnja, kada je došlo do otvaranja Slavonske. |
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Nakon kvara velikog bagera s čeličnom 'rukom' od 52 metra koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera, Slavonska avenija ostaje zatvorena te da će se promet odvijati slično kao i do 18. travnja, kada je došlo do otvaranja Slavonske.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Dinamika radova je bila zadovoljavajuća sve do jutros kad se dogodio značajniji kvar zapravo na bageru i onemogućio daljnje izvođenje radova na uklanjanju sa sjeverne strane. Pričekat ćemo neko vrijeme jer će sutra biti poslani dijelovi iz Nizozemske prema Zagrebu i oni će se montirati do kraja tjedna i tada će započeti daljnji radovi koji su stali danas, rekao je Tonči Glavinić u programu HRT-a.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Jedan betonski trenutačno 'visi' na vrhu zgrade Vjesnika i postoji mogućnost da bi se mogao urušiti.
- To je dio konzole koji je ostao na 14. etaži i nakon njega je i nastao kvar na samom bageru. Upravo zbog tog dijela koji je i najznačajniji te trenutačno predstavlja najveću opasnost za otvaranje Slavonske odluka je bila na sastanku da se podvožnjak ne otvara - zaključio je Glavinić.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Andrija Stipić, suradnik nadzornog inženjera GARK Konzalting d.o.o. najavio je za RTL Danas da će podvožnjak ostati zatvoren najmanje tjedan dana.
- Nadvožnjak na Slavonskoj neće se otvoriti danas u 20h, ne znamo koliko će biti zatvoren, najmanje sedam dana, preko bajpasa koji smo već imali, bit će zatvoren sedam dana - rekao je.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Objasnio je i na kojem je točno dijelu bagera došlo do kvara:
- Pokvario se temeljni dio bagera koji preko hidraulike upravlja bagerom i treba se dovesti šleperom iz Nizozemske. Vjerujemo da će trajati nekoliko dana, sutra bi već trebao krenuti, montaža traje dva dana pa slijedi rad s bagerom, ostalo je nekoliko sati rada, no moramo čekati taj rezervni dio. Nema drugog tehnološkog rješenja, dodao je.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Osvrnuo se i na potencijalni rizik koji Vjesnikov neboder predstavlja u ovoj privremeno nedovršenoj fazi radova.
- Dio betonske konstrukcije visi sa žice. Na zadnjoj etaži, nije toliko rizično koliko izgleda, konzervirat će se i osigurat će se sigurnosni perimetar i zato nećemo otvoriti podvožnjak - zaključio je.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL
Foto Patrik Macek/PIXSELL