FOTO Zbog nevremena je otežan promet u Zagrebu: Čiste se ulice
Posljedice divljanja vjetra vidljive su na svakom koraku u Zagrebu. Zabilježena su brojna oštećenja na parkiranim automobilima, od kojih su neki potpuno uništeni pod težinom srušenih stabala. Vjetar je rušio i semafore, prometne znakove te građevinske ograde i skele...
Zbog izvanrednih okolnosti i sigurnosti učenika, Grad Zagreb je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja donio odluku o otkazivanju nastave u svim osnovnim i srednjim školama. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL