FOTO Zelenski: 'Rusija napala s 500 dronova i 40 projektila. Putin ne želi okončati rat...'

"Ruski napad još traje. Poslali su na nas gotovo 50 dronova, kao i 40 projektila, uključujući Kinžale. Njihova glavna meta je Kijev, energetska postrojenja i civilna infrastruktura. Nažalost, stambene zgrade su pogođene. Spasioci pretražuju ruševine, u dijelovima Kijeva nema struje i grijanja", poručio je u novoj objavi na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ispred kojeg je ključni sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
"Ruski napad još traje. Poslali su na nas gotovo 50 dronova, kao i 40 projektila, uključujući Kinžale. Njihova glavna meta je Kijev, energetska postrojenja i civilna infrastruktura. Nažalost, stambene zgrade su pogođene. Spasioci pretražuju ruševine, u dijelovima Kijeva nema struje i grijanja", poručio je u novoj objavi na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ispred kojeg je ključni sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
"Ruski napad još traje. Poslali su na nas gotovo 50 dronova, kao i 40 projektila, uključujući Kinžale. Njihova glavna meta je Kijev, energetska postrojenja i civilna infrastruktura. Nažalost, stambene zgrade su pogođene. Spasioci pretražuju ruševine, u dijelovima Kijeva nema struje i grijanja", poručio je u novoj objavi na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ispred kojeg je ključni sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
|
Foto: State Emergency Service of Ukrai
"Ruski napad još traje. Poslali su na nas gotovo 50 dronova, kao i 40 projektila, uključujući Kinžale. Njihova glavna meta je Kijev, energetska postrojenja i civilna infrastruktura. Nažalost, stambene zgrade su pogođene. Spasioci pretražuju ruševine, u dijelovima Kijeva nema struje i grijanja", poručio je u novoj objavi na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ispred kojeg je ključni sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
"U zadnjih nekoliko dana postavljeno je mnogo pitanja - gdje je ruski odgovor na prijedloge za okončanje rata koje su ponudili SAD i svijet? Ruski predstavnici vode duge razgovore, ali u stvarnosti za njih govore dronovi i projektili. To je pravi stav Putina i njegova užeg kruga", dodao je Zelenski..
| Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Dalje piše kako Putin ne želi okončati rat, kako Rusi nastoje iskoristiti svaku priliku da Ukrajinu nanesu još veću patnju te da pojačaju pritisak na sve ostale u svijetu... Kaže i kako je pritisak kojim se uzvraća Rusiji nedovoljan...
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
"Ako Rusija i božićno i novogodišnje razdoblje pretvara u vrijeme uništenih domova i izgorjelih stanova, porušenih elektrana, onda se na tu bolesnu aktivnost može odgovoriti samo doista snažnim koracima. Sjedinjene Američke Države imaju tu mogućnost. Europa je ima. Mnogi naši partneri je imaju. Ključ je u tome da je iskoriste", dodao je Zelenski...
| Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Zahvalio je i svim čelnicima i državama koje podržavaju ukrajinsku obranu.
| Foto: GLEB GARANICH/REUTERS
"Sigurnost moraju osigurati najjače svjetske sile, a o tome ćemo danas i sutra posebno razgovarati s europskim čelnicima, s premijerom Kanade i s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Zahvaljujem svima koji stoje uz Ukrajinu!", poručio je Zelenski...
| Foto: Vladyslav Sodel/REUTERS
U ovom brutalnom ruskom napadu na Kijev ubijena je jedna osoba, njih najmanje 28 je ozlijeđeno, 13 ih je poslano u bolnice... Među ozlijeđenima je i dvoje djece.
| Foto: GLEB GARANICH/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto Vladyslav Sodel/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto GLEB GARANICH/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto Thomas Peter/REUTERS
Foto Thomas Peter/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto State Emergency Service of Ukrai
Foto State Emergency Service of Ukrai