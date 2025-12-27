NAJMANJE JEDNA OSOBA POGINULA FOTO Zelenski: 'Rusija napala s 500 dronova i 40 projektila. Putin ne želi okončati rat...'

"Ruski napad još traje. Poslali su na nas gotovo 50 dronova, kao i 40 projektila, uključujući Kinžale. Njihova glavna meta je Kijev, energetska postrojenja i civilna infrastruktura. Nažalost, stambene zgrade su pogođene. Spasioci pretražuju ruševine, u dijelovima Kijeva nema struje i grijanja", poručio je u novoj objavi na društvenim mrežama ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ispred kojeg je ključni sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.