Masovni napad

Ruski napad ostavio tisuće bez grijanja u Kijevu, 300.000 ljudi u Odesi bez struje i vode

Foto: Valentyn Ogirenko

Još gotovo 2600 stambenih zgrada ostalo je bez grijanja u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu u ruskom napadu tijekom noći, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko, nakon što je više od njih 1100 ostalo bez grijanja u prethodnom napadu

Rusija je lansirala 24 balističke rakete, jednu krstareću raketu i 219 dronova u noćnim napadima na Ukrajinu, priopćile su ukrajinske zračne snage u četvrtak na Telegramu. Jedinice protuzračne obrane oborile su ili neutralizirale 16 raketa i 197 dronova, naveli su.

Kličko je rekao da su pogođene zgrade i na lijevoj i na desnoj obali rijeke Dnjepar, u četiri gradske četvrti.

Zračne snage objavile su da su Kijev, Harkiv, Dnjepar i Odesa bili glavne mete napada.

Gotovo 300.000 ljudi ostalo je bez struje i vode u južnom ukrajinskom gradu Odesi nakon ruskog napada, rekao je u četvrtak zamjenik premijera Oleksij Kuleba.

Rusija je u noći na četvrtak napala Ukrajinu dronovima i balističkim raketama, ciljajući energetske sustave i ranivši najmanje sedam ljudi u glavnom gradu Kijevu te gradovima Dnjepar i Odesa, rekli su ranije dužnosnici.

"Stotine dronova i balističkih raketa ciljale su energetske sustave, lišavajući ljude struje, grijanja i vode", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u objavi na mreži X.

Dvije osobe su ozlijeđene u "masovnom" napadu na Kijev, u kojem su pogođene i razne zgrade, rekao je gradonačelnik Kličko.

Reuters je naveo da su svjedoci čuli eksplozije kako odjekuju u gradu. Četiri osobe, uključujući dječaka i četverogodišnju djevojčicu, ozlijeđene su u napadu raketama i dronom na jugoistočni grad Dnjepar i okolni okrug, rekao je regionalni guverner Oleksandr Ganža na Telegramu.

Jedna osoba ozlijeđena je u napadu dronom na južni grad Odesu na Crnom moru, u kojem je također oštećen infrastrukturni objekt i stambena zgrada u kojoj je izbio požar na gornjem katu, rekao je načelnik gradske vojne uprave Serhij Lisak.

Lisak je također rekao da je požar zahvatio paviljone na jednoj od gradskih tržnica i oštetio zgradu supermarketa.

Regionalni guverner Oleh Kiper rekao je da je energetska infrastruktura oštećena u okrugu Odesa.  

Ukrajinska prijestolnica Kijev rano u četvrtak ponovno je meta velikog napada ruskih projektila koji su pogodili više zgrada, objavile su lokalne vlasti
Zelenski je time odgovorio na navode Financial Timesa koji je objavio da Ukrajina pod pritiskom Sjedinjenih Država planira prije sredine svibnja organizirati predsjedničke izbore i referendum o potencijalnom mirovnom sporazumu s Rusijom.
Prema podacima Ureda regionalnog tužiteljstva u Harkivu, dron je kasno u utorak pogodio stambenu zgradu u kojoj je živjela peteročlana obitelj u gradu Bohodukivu.

