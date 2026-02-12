Ruski napad ostavio tisuće bez grijanja u Kijevu, 300.000 ljudi u Odesi bez struje i vode

Rusija je lansirala 24 balističke rakete, jednu krstareću raketu i 219 dronova u noćnim napadima na Ukrajinu, priopćile su ukrajinske zračne snage u četvrtak na Telegramu. Jedinice protuzračne obrane oborile su ili neutralizirale 16 raketa i 197 dronova, naveli su.

Kličko je rekao da su pogođene zgrade i na lijevoj i na desnoj obali rijeke Dnjepar, u četiri gradske četvrti.

Zračne snage objavile su da su Kijev, Harkiv, Dnjepar i Odesa bili glavne mete napada.

Gotovo 300.000 ljudi ostalo je bez struje i vode u južnom ukrajinskom gradu Odesi nakon ruskog napada, rekao je u četvrtak zamjenik premijera Oleksij Kuleba.

Rusija je u noći na četvrtak napala Ukrajinu dronovima i balističkim raketama, ciljajući energetske sustave i ranivši najmanje sedam ljudi u glavnom gradu Kijevu te gradovima Dnjepar i Odesa, rekli su ranije dužnosnici.

"Stotine dronova i balističkih raketa ciljale su energetske sustave, lišavajući ljude struje, grijanja i vode", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u objavi na mreži X.

Dvije osobe su ozlijeđene u "masovnom" napadu na Kijev, u kojem su pogođene i razne zgrade, rekao je gradonačelnik Kličko.

Reuters je naveo da su svjedoci čuli eksplozije kako odjekuju u gradu. Četiri osobe, uključujući dječaka i četverogodišnju djevojčicu, ozlijeđene su u napadu raketama i dronom na jugoistočni grad Dnjepar i okolni okrug, rekao je regionalni guverner Oleksandr Ganža na Telegramu.

Jedna osoba ozlijeđena je u napadu dronom na južni grad Odesu na Crnom moru, u kojem je također oštećen infrastrukturni objekt i stambena zgrada u kojoj je izbio požar na gornjem katu, rekao je načelnik gradske vojne uprave Serhij Lisak.

Lisak je također rekao da je požar zahvatio paviljone na jednoj od gradskih tržnica i oštetio zgradu supermarketa.

Regionalni guverner Oleh Kiper rekao je da je energetska infrastruktura oštećena u okrugu Odesa.