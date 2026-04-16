FOTO Zelenski u Nizozemskoj primio međunarodnu nagradu za ukrajinsku borbu za slobodu

Nagrada je nazvana po govoru američkog predsjednika Franklina D. Roosevelta iz 1941. u kojem je istaknuo četiri temeljna ljudska prava: slobodu govora i izražavanja, slobodu vjeroispovijesti, slobodu od oskudice i slobodu od straha. Prilikom objave dobitnika nagrade u siječnju, Zaklada Roosevelt priopćila je da je nagradu dodijelila Zelenskom i ukrajinskom narodu kao "priznanje za njihovu hrabru borbu za našu slobodu i demokraciju u iznimno teškim okolnostima". "Bore se za sigurnost cijele Europe i brane je svojim životima", navodi se.

Od početka ruske invazije u veljači 2022. u ratu su poginule stotine tisuća ljudi, raseljeni milijuni, a ukrajinski gradovi su uništeni.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Svečanosti u povijesnom južnom gradu Middelburgu prisustvovali su nizozemski kralj Vilim-Aleksandar i premijer Rob Jetten.

Među ostalim dobitnicima za 2026. godinu su Odbor za zaštitu novinara, za slobodu govora, te aktivistica Gisele Pelicot, Francuskinja čiji je suprug osuđen za pozivanje desetaka muškaraca da siluju njezino nesvjesno tijelo, za slobodu od straha.

Organizacija je rekla da dobitnica nagrade za slobodu vjeroispovijesti ne može biti imenovana zbog sigurnosnih razloga, dok je čileanska aktivistica Isidora Uribe Silva osvojila nagradu za slobodu od oskudice.

Među dosadašnjim dobitnicima nagrada su bivši glavni tajnik UN-a Kofi Annan, bivša njemačka kancelarka Angela Merkel, tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama i pokojni južnoafrički predsjednik Nelson Mandela.