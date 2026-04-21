OČEKUJU DEBLOKADU

Zelenski: Naftovod Družba je spreman za nastavak rada!

Piše HINA,
Foto: Valentyn Ogirenko

Naftovod Družba kojim se ruska nafta doprema u Europu spreman je za nastavak rada, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, signalizirajući da Kijev sada očekuje deblokadu paketa pomoći od 90 milijardi eura.

"Ukrajina je završila popravke na dijelu naftovoda Družba koji je oštećen u ruskom napadu. Naftovod može nastaviti s radom",  napisao je Zelenski na X-u. Obustava protoka izazvala je ogorčenje Mađarske i Slovačke, koje i dalje ovise o uvozu ruske nafte.

Mađarska vlada u odlasku bila je zaprijetila da će kao odgovor ukinuti energetsku pomoć Ukrajini, a premijer na odlasku Viktor Orban dugo je blokirao paket pomoći Kijevu koji je dogovorila Europska komisija.

'MOŽEMO SUTRA POČETI' Šušnjar: Spremni smo graditi plinovod prema BiH, ali čekamo konkretne poteze iz Sarajeva
Šušnjar: Spremni smo graditi plinovod prema BiH, ali čekamo konkretne poteze iz Sarajeva

Zelenski je dodao da Ukrajina, čiji ratni proračun uvelike ovisi o stranom financiranju, očekuje isplatu novca kako je dogovoreno nakon popravka naftovoda Družba.

„Povezujemo to s deblokiranjem europskog paketa pomoći Ukrajini, koji je već odobrilo Europsko vijeće“, rekao je.

Kremlj je u utorak izjavio da je Rusija u tehničkom smislu spremna nastaviti protok nafte kroz naftovod.

