Rusija zaustavlja isporuku nafte prema Njemačkoj od svibnja

Rusija će obustaviti izvoz nafte iz Kazahstana u Njemačku putem naftovoda Družba, počevši od 1. svibnja, objavila su u utorak tri izvora iz industrije. Izvori, koji su razgovarali s Reutersom pod uvjetom da ostanu anonimni rekli su da je prilagođeni raspored izvoza nafte poslan Kazahstanu i Njemačkoj. Politički i poslovni odnosi Rusije s Njemačkom narušeni su zbog sukoba u Ukrajini, a Berlin podržava Kijev. Rusko ministarstvo energetike nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da nije upoznat s potezom o obustavi izvoza nafte. "Pokušat ćemo to provjeriti", rekao je Peskov na konferenciji za novinare.

Njemačka je 2022. stavila lokalne jedinice najvećega ruskog proizvođača nafte Rosnjefta pod svoje skrbništvo, čime je narušena više desetljeća duga berlinska energetska veza s Rusijom.

Izvoz nafte iz Kazahstana u Njemačku putem ruskog naftovoda Družbe u 2025. je iznosio ukupno 2146 milijuna metričkih tona ili oko 43.000 barela dnevno, što je povećanje od 44 posto u odnosu na 2024. godinu.

Kazahstan opskrbljuje Njemačku naftom preko sjevernog ogranka Družbe, koji prolazi kroz Poljsku.

Opskrbu su više puta prekidali ukrajinski napadi dronovima na naftovod u Rusiji.

Njemačka rafinerija PCK, jedna od najvećih u zemlji, a nalazi se u sjeveroistočnom gradu Schwedtu, djelomično se opskrbljuje kazahstanskom sirovom naftom koja se transportira naftovodom nakon prekida isporuke ruske nafte od početka sukoba u Ukrajini 2022.