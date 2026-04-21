NAFTA IZ KAZAHSTANA

Rusija zaustavlja isporuku nafte prema Njemačkoj od svibnja

Piše HINA,
Rusija zaustavlja isporuku nafte prema Njemačkoj od svibnja
Foto: BERNADETT SZABO

Moskva prekida transport kazahstanske nafte kroz naftovod Družba, dok Njemačka i dalje traži alternativne izvore nakon zahlađenja odnosa

Rusija će obustaviti izvoz nafte iz Kazahstana u Njemačku putem naftovoda Družba, počevši od 1. svibnja, objavila su u utorak tri izvora iz industrije. Izvori, koji su razgovarali s Reutersom pod uvjetom da ostanu anonimni rekli su da je prilagođeni raspored izvoza nafte poslan Kazahstanu i Njemačkoj. Politički i poslovni odnosi Rusije s Njemačkom narušeni su zbog sukoba u Ukrajini, a Berlin podržava Kijev. Rusko ministarstvo energetike nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da nije upoznat s potezom o obustavi izvoza nafte. "Pokušat ćemo to provjeriti", rekao je Peskov na konferenciji za novinare.

PREPREKA UKRAJINA Kremlj: Spremni smo pustiti naftu Mađarskoj i Slovačkoj
Kremlj: Spremni smo pustiti naftu Mađarskoj i Slovačkoj

Njemačka je 2022. stavila lokalne jedinice najvećega ruskog proizvođača nafte Rosnjefta pod svoje skrbništvo, čime je narušena više desetljeća duga berlinska energetska veza s Rusijom.

Izvoz nafte iz Kazahstana u Njemačku putem ruskog naftovoda Družbe u 2025. je iznosio ukupno 2146 milijuna metričkih tona ili oko 43.000 barela dnevno, što je povećanje od 44 posto u odnosu na 2024. godinu.

Kazahstan opskrbljuje Njemačku naftom preko sjevernog ogranka Družbe, koji prolazi kroz Poljsku.

LUKA TUAPSE VELIKI UDARAC ZA RUSIJU Ukrajinci dignuli rafineriju u zrak. Eskalira energetski rat
VELIKI UDARAC ZA RUSIJU Ukrajinci dignuli rafineriju u zrak. Eskalira energetski rat

Opskrbu su više puta prekidali ukrajinski napadi dronovima na naftovod u Rusiji.

Njemačka rafinerija PCK, jedna od najvećih u zemlji, a nalazi se u sjeveroistočnom gradu Schwedtu, djelomično se opskrbljuje kazahstanskom sirovom naftom koja se transportira naftovodom nakon prekida isporuke ruske nafte od početka sukoba u Ukrajini 2022. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
Kremlj: Spremni smo pustiti naftu Mađarskoj i Slovačkoj
PREPREKA UKRAJINA

Kremlj: Spremni smo pustiti naftu Mađarskoj i Slovačkoj

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je Rusija tehnički spremna obnoviti isporuke nafte kroz naftovod Družba
VELIKI UDARAC ZA RUSIJU Ukrajinci dignuli rafineriju u zrak. Eskalira energetski rat
LUKA TUAPSE

VELIKI UDARAC ZA RUSIJU Ukrajinci dignuli rafineriju u zrak. Eskalira energetski rat

Kako na bojištu vlada pat pozicija bez velikih teritorijalnih promjena i ofenziva, obje strane sve više napadaju energetsku infrastrukturu
Rusija tvrdi: 'Zauzeli smo 1700 kvadratnih kilometara Ukrajine'
KONTROLIRAJU DONBAS

Rusija tvrdi: 'Zauzeli smo 1700 kvadratnih kilometara Ukrajine'

Visoki ruski general Valerij Gerasimov poručio je da ruske snage napreduju u Donbasu i jačaju kontrolu nad istočnom Ukrajinom

