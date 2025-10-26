FOTO Žestoki sudar u Splitu

Obavijesti

KRŠ I LOM

Foto: Dalmacija Danas

Vatrogasci su osobu iz vozila izvukli i predali hitnoj medicinskoj službi. Za sada nema službenih informacija o težini ozljeda ni o okolnostima nesreće

Rano jutros u centru Splita dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ostala zarobljena u vozilu,piše Dalmacija danas. Na teren su izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Split s dva vozila i šest vatrogasaca te pripadnici DVD-a Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Foto: Dalmacija Danas

Vatrogasci su osobu iz vozila izvukli i predali hitnoj medicinskoj službi. Za sada nema službenih informacija o težini ozljeda ni o okolnostima nesreće.

